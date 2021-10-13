Роман Абрамович, Рената Литвинова, Кантемир Балагов и другие гости церемонии закрытия фестиваля дебютного кино в Новой Голландии

13 октября завершился II Международный фестиваль дебютного кино, который проходил в Новой Голландии с 6 по 13 октября. На церемонии закрытия гости увидели видеоработу «Бассейн» российской художницы Полины Канис, за которую она в 2016 году получила премию Сергея Курехина в номинации «Лучший медиаобъект».