Роман Абрамович, Рената Литвинова, Кантемир Балагов и другие гости церемонии закрытия фестиваля дебютного кино в Новой Голландии

13 октября завершился II Международный фестиваль дебютного кино, который проходил в Новой Голландии с 6 по 13 октября. На церемонии закрытия гости увидели видеоработу «Бассейн» российской художницы Полины Канис, за которую она в 2016 году получила премию Сергея Курехина в номинации «Лучший медиаобъект».
Александр Роднянский
Юлия Снигирь
Мурад Османн
Завершилась программа торжественным ужином. Среди его гостей были Юлия Снигирь, Александр Кузнецов, Аглая Тарасова, Рената Литвинов и другие. Главный приз фестиваля взял фильм «Девушка и паук» братьев Рамона и Сильвана Цюрхеров, а специального гранта удостоена Дина Караман за проект «Антисексус».
Резо Гигинеишвили
Юлия Гулян, Василиса Кузьмина
Василиса Кузьмина
Победители KINOLABORATORIA
Ладо Кватания, Мурад Османн
Сергей Капков
София Журбенко
Дина Караман, Анна Тафарова
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