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Роман Абрамович, Рената Литвинова, Кантемир Балагов и другие гости церемонии закрытия фестиваля дебютного кино в Новой Голландии

13 октября завершился II Международный фестиваль дебютного кино, который проходил в Новой Голландии с 6 по 13 октября. На церемонии закрытия гости увидели видеоработу «Бассейн» российской художницы Полины Канис, за которую она в 2016 году получила премию Сергея Курехина в номинации «Лучший медиаобъект».

Алексей Артамонов, Владимир Надеин, Роман Абрамович, Александр Роднянский
Рената Литвинова

Александр Роднянский

Яна Милорадовская
Кантемир Балагов
Матильда Шнурова
Аглая Тарасова

Юлия Снигирь

Роксана Шатуновская
Риналь Мухаметов

Мурад Османн

Завершилась программа торжественным ужином. Среди его гостей были Юлия Снигирь, Александр Кузнецов, Аглая Тарасова, Рената Литвинов  и другие. Главный приз фестиваля взял фильм «Девушка и паук» братьев Рамона и Сильвана Цюрхеров, а специального гранта удостоена Дина Караман за проект «Антисексус».

Александр Кузнецов
Рената Литвинова, Сергей Капков

Резо Гигинеишвили

Юлия Гулян, Василиса Кузьмина

Алиса Хазанова
Алексей Артамонов
Ксения Тараканова, Владимир Надеин
Евгения Милова

Василиса Кузьмина

Зинаида Пронченко
Юлия Снигирь, Александр Кузнецов, Алиса Хазанова, Сергей Яхонтов

Победители KINOLABORATORIA

Ксения Тараканова
Аглая Тарасова, Ладо Кватания, Юлия Снигирь, Мурад Османн

Ладо Кватания, Мурад Османн

Сергей Капков

София Журбенко

Аглая Тарасова, Юлия Снигирь, Ладо Кватания

Дина Караман, Анна Тафарова

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