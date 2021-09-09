Премьера балетов «Шут» и «Шахерезада» с Дианой Вишневой

IX Международный фестиваль современной хореографии Context. Diana Vishneva продолжит знакомить зрителей с самыми актуальными и значимыми работами современной хореографии российской и международной программы в обеих столицах. Далее гостей и зрителей фестиваля IX Context. Diana Vishneva ждут кинопрограмма, созданная совместно с Beat Films и состоящая из документальных лент о современном танце и легендарных хореографах со всего мира