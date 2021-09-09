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Репортажи

Премьера балетов «Шут» и «Шахерезада» с Дианой Вишневой

9 сентября в Александринском театре в Санкт-Петербурге прошли долгожданные показы балетов «Шут» и «Шахерезада» в рамках российской программы IX Международного фестиваля современной хореографии Context. Diana Vishneva. Хореографом обеих постановок является Алексей Мирошниченко, исполнителями - артисты Пермского театра оперы и балета им. Чайковского. В балете «Шахерезада» в главных ролях выступили народная артистка России, прима-балерина Диана Вишнёва и артист балета, премьер Большого театра, Денис Савин.

Диана Вишнева
Юлия Матвиенко
Татьяна Архипова

Алессандро Монти

Эдуард Тиктинский
Ирина Оганова

Анна Балагурова

Татьяна Зингаревич

Виктория Шелягова

Денис Матвиенко, Анастасия Матвиенко

Балет «Шут» создан по мотивам сказок Пермской губернии на музыку Сергея Прокофьева: классическое либретто, созданное по заказу Сергея Дягилева, спустя почти сто лет с момента написания для Les Ballets Russes обрело новую жизнь. Вторая постановка — «Шахерезада» — вдохновлена неповторимой восточной культурой и рассказывает о судьбе одной из самых удивительных женщин ХХ века, последней императрицы Ирана, Фарах Пехлеви.

Диана Вишнева, Татьяна Архипова

Екатерина Гуляева

Екатерина Сидорова

Виталий Котов

Илья Квасов, Майя Забота, Юрий Михайлов

Ирина Медведева

Татьяна Зингаревич, Диана Вишнева, Борис Зингаревич

IX Международный фестиваль современной хореографии Context. Diana Vishneva продолжит знакомить зрителей с самыми актуальными и значимыми работами современной хореографии российской и международной программы в обеих столицах. Далее гостей и зрителей фестиваля IX Context. Diana Vishneva ждут кинопрограмма, созданная совместно с Beat Films и состоящая из документальных лент о современном танце и легендарных хореографах со всего мира

Татьяна Зингаревич, Алексей Мирошниченко, Диана Вишнева, Денис Савин
Наталья Плеханова
Мария Хорева

Наталья Овчинникова

Екатерина Сидорова

Ольга Разина

Ханна Хмелева

Фото: Виталий Коликов, Михаил Вильчук

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