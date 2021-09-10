Финал масштабного конкурса «Воплощение мечты» от клиники Compozit

8 сентября в лофт-пространстве Basement Hall клиника Compozit отмечала сразу два события: финал масштабного конкурса «Воплощение мечты» и свой 13-й день рождения. Подарочные сертификаты на две пластические операции — маммопластику и пластику век с эндоскопической подтяжкой лба — обрели своих хозяек.

Это значит, что уже осенью исполнятся заветные мечты сразу двух девушек: проведение операций победительницам планируется в сентябре-октябре 2021 года. Помимо этого, на мероприятии участницам конкурса вручили еще семь призов от компаний-партнеров Compozit.