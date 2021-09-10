Финал масштабного конкурса «Воплощение мечты» от клиники Compozit

8 сентября в лофт-пространстве Basement Hall клиника Compozit отмечала сразу два события: финал масштабного конкурса «Воплощение мечты» и свой 13-й день рождения. Подарочные сертификаты на две пластические операции — маммопластику и пластику век с эндоскопической подтяжкой лба — обрели своих хозяек.
Это значит, что уже осенью исполнятся заветные мечты сразу двух девушек: проведение операций победительницам планируется в сентябре-октябре 2021 года. Помимо этого, на мероприятии участницам конкурса вручили еще семь призов от компаний-партнеров Compozit.
Дзерасса Зангиева, Олег Гордиенко, Сергей Брагилев, Леонид Украинский, Александр Богарев, Людмила Федорова
Леонид Украинский, Светлана Кричевцова
Сергей Брагилев, Валентина Пепеляева, Людмила Федорова
Гюльнар Гусейнова
Анна Лагойская
Юлия Дамирова, Екатерина Галанова
Елизавета Гринчук
Анастасия Ганеман
Конкурс «Воплощение мечты» проходил с 20 июля по 1 сентября. Для того, чтобы принять участие, девушкам необходимо было выполнить ряд условий: оформить заявку на сайте клиники, записать видеовизитку с рассказом о том, зачем им нужна пластическая операция, и прикрепить несколько фотографий. Поздравляем с победой не только красивых, но и смелых девушек!
Фото: Денис Денисов
Комментарии (0)
чтобы оставить комментарий.