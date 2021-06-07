Культурная программа Катара на ПМЭФ 2021

4 июня, открылась культурная программа Катара в рамках XXIV Петербургского международного экономического форума — три масштабных проекта, представляющих исторические традиции и современное искусство страны.
Гостями трех открытий и вечеринки на острове Новая Голландия стали Хатуля Авсаджанашвили, Алина Сомова, Марина Альвитр, Павел Пригара, Ида Кехман, Ната Чигиринская, Евгения Маркова, Андрей Артемов и другие.
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Ида Кехман
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Кирилл Сорокин, Анастасия Шавлохова, Алена Бочарова,Абдулла Аль Мусаллам
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Алиса и Петр Коваленко, Юлия Чернова
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Ольга Свичинская, Катя Бутко
Выставка «Катар между морем и пустыней. Искусство и наследие» в Российском этнографическом музее представила произведения искусства и предметы быта, рассказывающие о традициях и жизненном укладе Катара. В экспозицию проекта вошли ковры ручной работы, редкие образцы глубоководного жемчуга, собрание старинных украшений и оружия, а также другие исторические объекты из Национального музея Катара, частной коллекции Шейха Фейсала бин Кассима Аль Тани и Арабского музея современного искусства (Mathaf).
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Пьер Броше, Антон Белов, Анушка Броше
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Елена Петрова-Кессарийская, Ольга Флер
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Марика , Ида Кехман
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Игорь Суханов, Марина Альвитр
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Света Говзич Пётр и Алиса Коваленко, Ольга Флер, Мария Сударышкина
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Светлана Говзич, Петр Коваленко
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Татьяна Мейлюнас
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Анастасия Шавлохова, Алена Бочарова
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Фестиваль Qatar Film Days — совместная инициатива Doha Film Institute и ССА — открыла для зрителей современное кино региона MENA (Ближний Восток и Северная Африка).
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Елена Паршина, Надежда Аванесова
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Алена Бочарова, Кирилл Сорокин
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Юлия Чернова, Дарья Котова
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Юлия Варшавская
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Алена Чендлер
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Оксана Бондаренко
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Евгения Маркова
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Лаура Джугелия
Музыкальный фестиваль Mawaheb («Таланты»), познакомил петербургских меломанов с новыми исполнителями из Катара и других стран Ближнего Востока и Северной Африки. В программе присутствовали аудиовизуальные концерты, ночные диджей-сеты, музыкальный пикник у воды, лекции и мастер-классы. Открытие фестиваля сопровождалось выступлением Катарского филармонического оркестра и SOUND UP Orchestra.
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Антон Белов, Дарья Котова
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Анна Дюльгерова, Александр Егоршин
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Савелий Архипенко, Наталья Борисова
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Арина Облакова
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