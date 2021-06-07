Культурная программа Катара на ПМЭФ 2021

Выставка «Катар между морем и пустыней. Искусство и наследие» в Российском этнографическом музее представила произведения искусства и предметы быта, рассказывающие о традициях и жизненном укладе Катара. В экспозицию проекта вошли ковры ручной работы, редкие образцы глубоководного жемчуга, собрание старинных украшений и оружия, а также другие исторические объекты из Национального музея Катара, частной коллекции Шейха Фейсала бин Кассима Аль Тани и Арабского музея современного искусства (Mathaf).