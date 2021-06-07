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Культурная программа Катара на ПМЭФ 2021

4 июня, открылась культурная программа Катара в рамках XXIV Петербургского международного экономического форума — три масштабных проекта, представляющих исторические традиции и современное искусство страны.

Гостями трех открытий и вечеринки на острове Новая Голландия стали Хатуля Авсаджанашвили, Алина Сомова, Марина Альвитр, Павел Пригара, Ида Кехман, Ната Чигиринская, Евгения Маркова, Андрей Артемов и другие.

Выставка «Катар между морем и пустыней. Искусство и наследие» в Российском этнографическом музее представила произведения искусства и предметы быта, рассказывающие о традициях и жизненном укладе Катара. В экспозицию проекта вошли ковры ручной работы, редкие образцы глубоководного жемчуга, собрание старинных украшений и оружия, а также другие исторические объекты из Национального музея Катара, частной коллекции Шейха Фейсала бин Кассима Аль Тани и Арабского музея современного искусства (Mathaf).

Фестиваль Qatar Film Days — совместная инициатива Doha Film Institute и ССА — открыла для зрителей современное кино региона MENA (Ближний Восток и Северная Африка).

  • Елена Паршина, Надежда Аванесова

  • Светлана Яковлева, Анастасия Панибратова

  • Алена Бочарова, Кирилл Сорокин

  • Юлия Чернова, Дарья Котова

  • Юлия Варшавская

  • Алена Чендлер

  • Оксана Бондаренко

  • Евгения Маркова

  • Лаура Джугелия

Музыкальный фестиваль Mawaheb («Таланты»), познакомил петербургских меломанов с новыми исполнителями из Катара и других стран Ближнего Востока и Северной Африки. В программе присутствовали аудиовизуальные концерты, ночные диджей-сеты, музыкальный пикник у воды, лекции и мастер-классы. Открытие фестиваля сопровождалось выступлением Катарского филармонического оркестра и SOUND UP Orchestra.

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