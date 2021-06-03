18+
  • Светская хроника
  • Репортажи

Премьерный показ спектакля «Третья карта» в Отеле Wawelberg

Отель Wawelberg, открывшийся в апреле этого года, продолжает удивлять российский рынок гостиничной индустрии и постепенно раскрывает свою уникальную концепцию. 31 мая отель представил своим гостям собственный театральный проект – музыкально-драматический спектакль «Третья карта», созданный специально для Wawelberg Hall режиссером Геннадием Шапошниковым по мотивам повести А.С. Пушкина «Пиковая дама» и одноименной оперы П. И. Чайковского.

«Третья карта» - современный взгляд на классику, синтез большой оперы и лирико-психологической драмы, где слово рождает музыку, а музыка наполняет слово. Фантастическое сновидение, в котором стирается грань между вымыслом и реальностью. Авторская трактовка повести А.С. Пушкина и оперы П.И.Чайковского, красота и прозрачность вокальных партий, технически изощрённая сценография, яркие и эффектные костюмы никого не оставят равнодушным!

  • Юлия Топольская, Жанна Морозова, Ольга Суркова
  • Николай Яблонский

  • Фрагмент спектакля «Третья карта»

  • Кристина Михайлова, Марианна Господарчук

  • Елена Боброва, Михаил Стацюк

  • Мария Косовер

  • Вера Булашева

  • Дарья Хохлушина

  • Дмитрий Миронин, Мария Кандрашкина

  • Андрей Ершов, Алена Каурова

  • Фрагмент спектакля «Третья карта»

  • Елена Васильева

Гости мероприятия смогли насладиться потрясающей игрой талантливых артистов и музыкантов лучших театров Петербурга (в спектакле приняли участие 45 артистов и музыкантов) в камерной атмосфере роскошных интерьеров Wawelberg Hall и получили гастрономические впечатления от бренд-шефа Отеля Wawelberg во время приветственного и заключительного фуршетов

  • Фрагмент спектакля «Третья карта»

  • Жанна Герцовская, Тамара Баранова, Наталья Киор

  • Елена Васильева, Сергей Васильев, Мария Косовер

  • Александра Александрова, Дмитрий Шмарев 

  • Евгений Коваленко, Екатерина Дьячук

  • Дарья Плотникова

  • Ирина и Тимур Бутенко

  • Кристина Тарасова, Елизавета Станченко

  • Фрагмент спектакля «Третья карта»

Фото: Виталий Коликов

Наши новости в Telegram
Комментарии

Наши проекты