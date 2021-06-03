Премьерный показ спектакля «Третья карта» в Отеле Wawelberg

«Третья карта» - современный взгляд на классику, синтез большой оперы и лирико-психологической драмы, где слово рождает музыку, а музыка наполняет слово. Фантастическое сновидение, в котором стирается грань между вымыслом и реальностью. Авторская трактовка повести А.С. Пушкина и оперы П.И.Чайковского, красота и прозрачность вокальных партий, технически изощрённая сценография, яркие и эффектные костюмы никого не оставят равнодушным!