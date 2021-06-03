Премьерный показ спектакля «Третья карта» в Отеле Wawelberg

Отель Wawelberg, открывшийся в апреле этого года, продолжает удивлять российский рынок гостиничной индустрии и постепенно раскрывает свою уникальную концепцию. 31 мая отель представил своим гостям собственный театральный проект – музыкально-драматический спектакль «Третья карта», созданный специально для Wawelberg Hall режиссером Геннадием Шапошниковым по мотивам повести А.С. Пушкина «Пиковая дама» и одноименной оперы П. И. Чайковского.
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Алексей Ким, Рамила Гасанова
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Светлана Клюева, Тереза Сенько, Светлана Спичева, Юлия Александрова
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Юлия и Кирилл Поповы
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Павел Бубельников
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Оксана Золотухина, Светлана Арван
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Сергей и Юлия Нагорные
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Юрий Ефимов
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Елена Боброва, Герман Мойжес
«Третья карта» - современный взгляд на классику, синтез большой оперы и лирико-психологической драмы, где слово рождает музыку, а музыка наполняет слово. Фантастическое сновидение, в котором стирается грань между вымыслом и реальностью. Авторская трактовка повести А.С. Пушкина и оперы П.И.Чайковского, красота и прозрачность вокальных партий, технически изощрённая сценография, яркие и эффектные костюмы никого не оставят равнодушным!
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Юлия Топольская, Жанна Морозова, Ольга Суркова
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Фрагмент спектакля «Третья карта»
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Кристина Михайлова, Марианна Господарчук
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Мария Косовер
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Вера Булашева
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Дарья Хохлушина
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Дмитрий Миронин, Мария Кандрашкина
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Андрей Ершов, Алена Каурова
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Фрагмент спектакля «Третья карта»
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Елена Васильева
Гости мероприятия смогли насладиться потрясающей игрой талантливых артистов и музыкантов лучших театров Петербурга (в спектакле приняли участие 45 артистов и музыкантов) в камерной атмосфере роскошных интерьеров Wawelberg Hall и получили гастрономические впечатления от бренд-шефа Отеля Wawelberg во время приветственного и заключительного фуршетов
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Фрагмент спектакля «Третья карта»
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Жанна Герцовская, Тамара Баранова, Наталья Киор
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Елена Васильева, Сергей Васильев, Мария Косовер
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Александра Александрова, Дмитрий Шмарев
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Евгений Коваленко, Екатерина Дьячук
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Дарья Плотникова
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Ирина и Тимур Бутенко
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Кристина Тарасова, Елизавета Станченко
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Фрагмент спектакля «Третья карта»
Фото: Виталий Коликов
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