Данила Козловский и Екатерина Смольникова на презентации книги в ДЛТ

Специальным гостем мероприятия стал актер и режиссер Данила Козловский. Молодой отец прочитал первую из детских книг вместе с гостями события. За музыкальную атмосферу вечера отвечала группа Марсель в коллаборации с детьми, участниками шоу «Голос» и артистами коллектива TERRITORIA.