Данила Козловский и Екатерина Смольникова на презентации книги в ДЛТ

В универмаге ДЛТ 8 мая состоялся авторский проект благотворительной инициативы Play and Help #ИграPROчтение, где презентовали серию детских арт-книг основателя инициативы, филантропа Екатерины Смольниковой. Иллюстрации для произведения нарисовала художник Татьяна Ахметгалиева, занявшая первое место в рейтинге ТОП 100 молодых художников России в 2017 году.
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Вячеслав Малафеев, Екатерина Малафеева
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Алена Антоник
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Оксана Григоренко
Специальным гостем мероприятия стал актер и режиссер Данила Козловский. Молодой отец прочитал первую из детских книг вместе с гостями события. За музыкальную атмосферу вечера отвечала группа Марсель в коллаборации с детьми, участниками шоу «Голос» и артистами коллектива TERRITORIA.
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Виктория Шатова
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Ольга Суркова
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Матильда Фурсова
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Степан Ледков, Степа Марсель
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Татьяна Ахметгалиева
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Родион Рамазанов
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Среди гостей вечера были Андрей Ургант, Виктория Шатова, Ольга Суркова, Ирина Оганова, Екатерина и Вячеслав Малафеевы, Алина Герман, Яна Милорадовская, Лариса Орлова, Аркадий Пекаревский, Джени Яснец, Родион Рамазанов, Артём Балаев, Анна Овчинникова, Ксения Гощицкая, Вероника Ерохина, Анастасия Климова, Диана Лунева, Григорий Потоцкий, Вероника Файзулина и другие.
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Диана Лунева
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Андрей Ургант, Алексей Малиновский
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Ира Светайло
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Анна Селиверстова
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Анна Каменева, Екатерина Смольникова, Мария Фурсова
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Юлия Беляевская
Фото: Михаил Вильчук, Никита Шубный
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