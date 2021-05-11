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Данила Козловский и Екатерина Смольникова на презентации книги в ДЛТ

В универмаге ДЛТ 8 мая состоялся авторский проект благотворительной инициативы Play and Help #ИграPROчтение, где презентовали серию детских арт-книг основателя инициативы, филантропа Екатерины Смольниковой. Иллюстрации для произведения нарисовала художник Татьяна Ахметгалиева, занявшая первое место в рейтинге ТОП 100 молодых художников России в 2017 году.

Специальным гостем мероприятия стал актер и режиссер Данила Козловский. Молодой отец прочитал первую из детских книг вместе с гостями события. За музыкальную атмосферу вечера отвечала группа Марсель в коллаборации с детьми, участниками шоу «Голос» и артистами коллектива TERRITORIA.

Среди гостей вечера были Андрей Ургант, Виктория Шатова, Ольга Суркова, Ирина Оганова, Екатерина и Вячеслав Малафеевы, Алина Герман, Яна Милорадовская, Лариса Орлова, Аркадий Пекаревский, Джени Яснец, Родион Рамазанов, Артём Балаев, Анна Овчинникова, Ксения Гощицкая, Вероника Ерохина, Анастасия Климова, Диана Лунева, Григорий Потоцкий, Вероника Файзулина и другие.

  • Данила Козловский

  • Диана Лунева

  • Андрей Ургант, Алексей Малиновский

  • Ира Светайло

  • Анна Селиверстова

  • Анна Каменева, Екатерина Смольникова, Мария Фурсова

  • Юлия Беляевская

Фото: Михаил Вильчук, Никита Шубный

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