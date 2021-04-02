Юлия Матвиенко, Покрас Лампас, Катя IOWA и другие гости DLT Fashion Show

Основной темой стали цветовые акценты — в стайлинге и в сет-дизайне шоу. Модели на подиуме демонстрировали, как носить и сочетать между собой главные новинки из коллекций Bottega Veneta, Loewe, Celine, Saint Laurent, Gucci, Alexander McQueen, Loro Piana, Dolce&Gabanna, Jil Sander, JW Anderson, Jacquemus, Dries van Noten, Balenciaga и других модных брендов, представленных в ДЛТ.