Юлия Матвиенко, Покрас Лампас, Катя IOWA и другие гости DLT Fashion Show

В последний день марта в атриуме ДЛТ прошло DLT Fashion Show — одно из ключевых фэшн-событий сезона. Гостям показа, среди которых оказались дизайнер Юлия Матвиенко, художник и каллиграф Покрас Лампас, певица Катя IOWA, актрисы Полина Сиидихина и Полина Разумовская и другие показали самые актуальные весенне-летние образы. За музыкальное сопровождение отвечал Mujuice.
Основной темой стали цветовые акценты — в стайлинге и в сет-дизайне шоу. Модели на подиуме демонстрировали, как носить и сочетать между собой главные новинки из коллекций Bottega Veneta, Loewe, Celine, Saint Laurent, Gucci, Alexander McQueen, Loro Piana, Dolce&Gabanna, Jil Sander, JW Anderson, Jacquemus, Dries van Noten, Balenciaga и других модных брендов, представленных в ДЛТ.
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