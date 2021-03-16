Аркадий Пекаревский, Анатолий Тимощук, Алена Мельникова, Алина Сомова, Екатерина Бокучава и другие гости на открытии школы сценических искусств «Артист» Евгении Долматовой

Петербургское балетное искусство всегда отличалось преемственностью. 11 марта балерина Евгения Долматова торжественно презентовала открытие собственной школы сценических искусств «Артист». Среди приглашенных гостей: тренер футбольного клуба «Зенит» Анатолий Тимощук, совладелец кондитерской фабрики «Ацтек» Аркадий Пекаревский, гастроэнтузиаст Алена Мельникова, балерина Алина Сомова, ресторатор Екатерина Бокучава и другие.
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Аркадий Пекаревский, Евгения Долматова
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Екатерина Долматова, Юрий Голованов, Екатерина Бондаренко, Татьяна Пучкова
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Кирилл Богданов, Нина Змиевец
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Евгения Долматова
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Виктория Новинская, Мария Сергеева,
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Марика Абдразакова, Евгения Долматова
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Марта Крылова
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Евгения Долматова, Евгения Гаева, София Плутахина
«Артист»- учебное заведение широкой направленности, помимо классов балета и современной хореографии, в спектр услуг входят классы актёрского мастерства, ораторского искусства, риторики и музыки. В «Артисте» воспитанников учат не только благородно двигаться, но и красиво говорить, приобщают к духовным ценностям, учат любить культуру и искусство, и делают всё это с присущей Петербургу элегантностью и стилем. Прекрасная команда педагогов с большим сценическим опытом с радостью передаёт свои навыки воспитанникам.
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Мирослава Сергеева, Вероника Новинская, Крылова Марта, Александра У
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София Королева, Евгения Гаева, София Плутахина, Елизавета Юрина
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Марк Иванов, Андрей, Татьяна и Лиза Палий
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Алина Сомова, Екатерина Бондаренко, Алеся Тагиева
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Аркадий Пекаревский, Алена Мельникова, Евгения Долматова
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Анатолий Тимощук, Алена Мельникова, Евгения Долматова
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Алина Сомова, Аркадий Пекаревский, Владимир Резников, Евгения Долматова, Татьяна Пучкова
В этот вечер подопечные школы провели несколько показательных балетных выступлений. Несмотря на расстояние, друзья проекта, которые не смогли приехать, отметили вклад идеологов и пожелали успехов команде в своих видеообращениях. Среди них школу поддержали: Валерий Гергиев, Андрей Яцкин, Анна Нетребко, Екатерина Мцитуридзе, Вадим Галыгин, Евгений Водолазкин, Андрей Апполонов и другие.
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Екатерина Долматова
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Аркадий Пекаревский, Татьяна Пучкова
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Алина Сомова, Алеся Тагиева
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Евгения Долматова, Нина Змиевец, Вероника Новинская
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Сергей Русанов, Анастасия Русанова, Нина Змиевец
Фото: Евгений Овсянников
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