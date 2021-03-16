Аркадий Пекаревский, Анатолий Тимощук, Алена Мельникова, Алина Сомова, Екатерина Бокучава и другие гости на открытии школы сценических искусств «Артист» Евгении Долматовой

«Артист»- учебное заведение широкой направленности, помимо классов балета и современной хореографии, в спектр услуг входят классы актёрского мастерства, ораторского искусства, риторики и музыки. В «Артисте» воспитанников учат не только благородно двигаться, но и красиво говорить, приобщают к духовным ценностям, учат любить культуру и искусство, и делают всё это с присущей Петербургу элегантностью и стилем. Прекрасная команда педагогов с большим сценическим опытом с радостью передаёт свои навыки воспитанникам.