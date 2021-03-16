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Аркадий Пекаревский, Анатолий Тимощук, Алена Мельникова, Алина Сомова, Екатерина Бокучава и другие гости на открытии школы сценических искусств «Артист» Евгении Долматовой

Петербургское балетное искусство всегда отличалось преемственностью. 11 марта балерина Евгения Долматова торжественно презентовала открытие собственной школы сценических искусств «Артист». Среди приглашенных гостей: тренер футбольного клуба «Зенит» Анатолий Тимощук, совладелец кондитерской фабрики «Ацтек» Аркадий Пекаревский, гастроэнтузиаст Алена Мельникова, балерина Алина Сомова, ресторатор Екатерина Бокучава и другие.

«Артист»- учебное заведение широкой направленности, помимо классов балета и современной хореографии, в спектр услуг входят классы актёрского мастерства, ораторского искусства, риторики и музыки. В «Артисте» воспитанников учат не только благородно двигаться, но и красиво говорить, приобщают к духовным ценностям, учат любить культуру и искусство, и делают всё это с присущей Петербургу элегантностью и стилем. Прекрасная команда педагогов с большим сценическим опытом с радостью передаёт свои навыки воспитанникам.

В этот вечер подопечные школы провели несколько показательных балетных выступлений. Несмотря на расстояние, друзья проекта, которые не смогли приехать, отметили вклад идеологов и пожелали успехов команде в своих видеообращениях. Среди них школу поддержали: Валерий Гергиев, Андрей Яцкин, Анна Нетребко, Екатерина Мцитуридзе, Вадим Галыгин, Евгений Водолазкин, Андрей Апполонов и другие.

  • Екатерина Долматова

  • Аркадий Пекаревский, Татьяна Пучкова
  • Алина Сомова, Алеся Тагиева

  • Евгения Долматова, Нина Змиевец, Вероника Новинская

  • Сергей Русанов, Анастасия Русанова, Нина Змиевец

Фото: Евгений Овсянников

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