Перформанс «Кто я?» в рамках авторского проекта Ирады Берг «Чтения со смыслом» на Новой сцене Александринского театра

7 декабря на Новой сцене Александринского театра состоялся перформанс «Кто я?» в рамках проекта «Чтения со смыслом». В постановке приняли участие известные артисты, медийные личности, деятели культуры и искусства: Екатерина Варнава, Владимир Кошевой, Сати Спивакова, Андрей Аствацатуров, Ирада Берг, Дмитрий Озерков, Эдуард Тиктинский.