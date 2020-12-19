Перформанс «Кто я?» в рамках авторского проекта Ирады Берг «Чтения со смыслом» на Новой сцене Александринского театра

7 декабря на Новой сцене Александринского театра состоялся перформанс «Кто я?» в рамках проекта «Чтения со смыслом». В постановке приняли участие известные артисты, медийные личности, деятели культуры и искусства: Екатерина Варнава, Владимир Кошевой, Сати Спивакова, Андрей Аствацатуров, Ирада Берг, Дмитрий Озерков, Эдуард Тиктинский.
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Ирада Берг (автор проекта)
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Екатерина Варнава
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Сати Спивакова
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Анастасия Венкова
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Екатерина Варнава, Ирада Берг и Сати Спивакова
Оригинальный текст составлен на основе литературных произведений лидеров мнений проекта и финалистов литературного конкурса для молодых писателей «Кто я?». Перформанс завершил серию авторских литературных вечеров Ирады Берг «Чтения со смыслом».
Фото: Михаил Вильчук
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