Премьера альманаха «Кто Я?» в Эрмитажном театре

6 декабря на сцене Эрмитажного театра состоялось представление альманаха «Кто я?» в рамках проекта «Чтения со смыслом» (создание альманаха является совместным проектом издательства «Арка» и благотворительного фонда «Ренессанс»), а также эксклюзивный показ фильма о фильме «INSIGHT».

«Кто я?» - это первый сборник эссе и рассказов, составленный из произведений признанных мэтров и лучших работ участников ежегодного литературного конкурса.