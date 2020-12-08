Премьера альманаха «Кто Я?» в Эрмитажном театре

6 декабря на сцене Эрмитажного театра состоялось представление альманаха «Кто я?» в рамках проекта «Чтения со смыслом» (создание альманаха является совместным проектом издательства «Арка» и благотворительного фонда «Ренессанс»), а также эксклюзивный показ фильма о фильме «INSIGHT».
«Кто я?» - это первый сборник эссе и рассказов, составленный из произведений признанных мэтров и лучших работ участников ежегодного литературного конкурса.
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Ирада Берг (автор проекта)
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Леонард Блаватник
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Анастасия Венкова (режиссер фильма Insight)
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Богдан Кияшко
На сцене были прочитаны отрывки из произведений номинантов конкурса в исполнении известных артистов, лидеров мнений, деятелей культуры и искусства: Марии Мироновой, Максима Диденко, Леонарда Блаватника, Стаси Венковой, Андрея Аствацатурова, Ирады Берг, Дмитрия Озеркова, Эдуарда Тиктинского.
Прекрасным дополнением этого вечера стал эксклюзивный показ фильма о фильме «INSIGHT», сценаристом к которому выступила Ирада Берг
Фото: Михаил Вильчук
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