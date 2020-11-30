Екатерина Смольникова, Александр Сокуров, Нина Усатова и Покрас Лампас на благотворительном вечере «Мечтатели» в ДЛТ

В ДЛТ 29 ноября состоялся ежегодный проект «Мечтатели», созданный благотворительной инициативой Play and Help. Гости, среди которых представители культуры и бизнеса Санкт-Петербурга, встретились на Новогоднем базаре ДЛТ, чтобы исполнить мечты детей, подопечных знаковых благотворительных фондов. Украшением вечера стало прочтение любимых сказок режиссером Александром Сокуровым и актрисой Ниной Усатовой. За 2 года проект помог воплотить в жизнь желания более чем 140 детей.
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Константин Зырянов, Наталья Зырянова
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АннаСеливерстова
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Елена Марьяш
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Среди гостей вечера в ДЛТ были дизайнер Юлия Матвиенко, основатель проекта Play and Help Екатерина Смольникова, каллиграф Покрас Лампас, писатель Ирина Оганова, идеолог курорта «Первая линия» Мария Грудина, актер Андрей Ургант, стилист Ольга Рузакова, психолог Мария Бразговская, экс-футболист сборной России Константин Зырянов.
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Мария Фурсова
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Мария Бразговская
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Ольга Рузакова
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Ольга Суркова
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