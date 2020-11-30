Екатерина Смольникова, Александр Сокуров, Нина Усатова и Покрас Лампас на благотворительном вечере «Мечтатели» в ДЛТ

В ДЛТ 29 ноября состоялся ежегодный проект «Мечтатели», созданный благотворительной инициативой Play and Help. Гости, среди которых представители культуры и бизнеса Санкт-Петербурга, встретились на Новогоднем базаре ДЛТ, чтобы исполнить мечты детей, подопечных знаковых благотворительных фондов. Украшением вечера стало прочтение любимых сказок режиссером Александром Сокуровым и актрисой Ниной Усатовой. За 2 года проект помог воплотить в жизнь желания более чем 140 детей.