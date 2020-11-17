Персональная выставка южнокорейской художницы Ли Бул в ЦВЗ «Манеж»

В ЦВЗ «Манеж» открылся долгожданный блокбастер «Утопия Спасенная» южнокорейской художницы Ли Бул — международной звезды, которая переплавляет идеи Томаса Компанеллы, немецкого модерниста Бруно Таута, русских архитекторов-конструктивистов и собственные размышления об устройстве человеческого общества. В фокус ее проекта для Петербурга — визуализация «диалога» между Ли Бул и представителями русского авангарда. Среди последних — работы художников Казимира Малевича, Александра Родченко, Эль Лисицкого, Александры Экстер, ученого и мыслителя Константина Циолковского и других.
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Генеральный консул Республики Корея в г. Санкт-Петербург Квон Дон Сок
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Агния Стерлигова
Масштабные инсталляции из серии «Желание быть уязвимым» (Willing To Be Vulnerable) были воссозданы специально для Манежа. Эта футуристическая инсталляция — металлизированный аэростат» (Willing To Be Vulnerable — Metalized Balloon) напоминает, как это и было задумано автором, знаменитый дирижабль «Гинденбург», который в начале 1930-х годов олицетворял достижения Германии, но в 1937 году загорелся в воздухе и потерпел катастрофу.
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Елизавета Лихачева
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Максим и Татьяна Соколовы
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Ольга Хомова, Ксения Горлевая
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Пак Чжу Ен, Ким Инкюнг
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Владимир Аристархов
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11 ноября прошел симпозиум, посвященный влиянию русского авангарда на искусство Восточной Азии, творчеству Ли Бул, а также презентовали каталога к выставке. Среди участников были: Павел Пригара, Дмитрий и Анна Озерковы, Владимир Мединский, Борис Пиотровский и Генеральный консул Республики Корея в г. Санкт-Петербург Квон Дон Сок. После конференции состоялся торжественный ужин в ресторане Матильды Шнуровой Bio My Bio.
Выставка «Утопия Спасенная» будет проходить в ЦВЗ «Манеж» с 13 ноября по 31 января 2021 года.
Фото: Михаил Вильчук
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