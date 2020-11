Персональная выставка южнокорейской художницы Ли Бул в ЦВЗ «Манеж»

Масштабные инсталляции из серии «Желание быть уязвимым» (Willing To Be Vulnerable) были воссозданы специально для Манежа. Эта футуристическая инсталляция — металлизированный аэростат» (Willing To Be Vulnerable — Metalized Balloon) напоминает, как это и было задумано автором, знаменитый дирижабль «Гинденбург», который в начале 1930-х годов олицетворял достижения Германии, но в 1937 году загорелся в воздухе и потерпел катастрофу.