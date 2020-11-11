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Открытие гастробара RULE154

На Рыбацкой улице заработал израильский гастробар RULE154, который намерен стать местом притяжения заядлых фуди и веселых дружеских комьюнити. В планах – бранчи, званые гастроужины, модные диджей-сеты, дегустации, паблик-токи и другие события – keep in touch.  Владельцы Иван Суворов, Вадим Громов и Ильи Лопушек  решили в корне изменить визуальную составляющую пространства и создали интерьер, в котором нашлось место как традиционным элементам, так и современному искусству. Бренд-шеф заведения – Виктор Гусев, известный по проектам «Мечтатели» и «Тени». Гастрономическая составляющая ресторана построена вокруг переосмысления израильской кухни. В меню – крем из кукурузы с лангустинами и пряным соусом, салат с олениной, кускусом и тыквой, лосось с печеным баклажаном и проростками. 

На официальном открытии  гастробара с диджей-сетами выступили  Миша Авербах (Sonata) и специально приглашенная из Москвы Настя Каруцкая.

  • Вадим Громов

  • Нина Солнцева

  • Поина Федотова

  • Эвелина Герц

  • Борис Андреев

  • Екатерина Годес

  • Никита Saint и Юлия Мельникова

  • Екатерина Аккимович

  • Татьяна Чурина

  • Анастасия Ушакова и Анна Озерова

  • Максим Садчиков

  • Полина Данилова

  • Петр Сенин

  • Анастасия Каруцкая

  • Анастасия Каруцкая

  • Игорь Андреев и Алина Чеботкова

  • Ваня Шкулипа

  • Дара Жуковская

  • Анастасия Миронова, Иван Суворов, Николай Никитин

  • Николай Ильин и Дмитрий Бубин

  • Дарья Андреева

  • Дмитрий Некрасов и Алена Боровикова

  • Дмитрий Селкилайнен, Полина Шевченко

  • Екатерина Беломестнова

  • Елена и Карина Епископосян

  • Анастасия Ушакова

  • Елена Хирш

  • Инна Анащенко

  • Кристина Смирнова

  • Ольга Погребная 

  • Елизавета Коротаевская

  • Юлия Мельникова

Фото: Дмитрий Колесов

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