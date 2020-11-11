Открытие гастробара RULE154

На Рыбацкой улице заработал израильский гастробар RULE154, который намерен стать местом притяжения заядлых фуди и веселых дружеских комьюнити. В планах – бранчи, званые гастроужины, модные диджей-сеты, дегустации, паблик-токи и другие события – keep in touch. Владельцы Иван Суворов, Вадим Громов и Ильи Лопушек решили в корне изменить визуальную составляющую пространства и создали интерьер, в котором нашлось место как традиционным элементам, так и современному искусству. Бренд-шеф заведения – Виктор Гусев, известный по проектам «Мечтатели» и «Тени». Гастрономическая составляющая ресторана построена вокруг переосмысления израильской кухни. В меню – крем из кукурузы с лангустинами и пряным соусом, салат с олениной, кускусом и тыквой, лосось с печеным баклажаном и проростками.
На официальном открытии гастробара с диджей-сетами выступили Миша Авербах (Sonata) и специально приглашенная из Москвы Настя Каруцкая.
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Ваня Суворов, Вадим Громов, Илья Лопушек
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Анна Озерова
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Влад Перегорода
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Алина Чеботкова
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Ирина Соболь
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Максим Кривошеев
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Полина Маринеско
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Евгений Зайдулин
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Анастасия Каруцкая
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Игорь Андреев и Алина Чеботкова
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Ваня Шкулипа
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Дара Жуковская
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Анастасия Миронова, Иван Суворов, Николай Никитин
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Николай Ильин и Дмитрий Бубин
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Дарья Андреева
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Дмитрий Некрасов и Алена Боровикова
Фото: Дмитрий Колесов
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