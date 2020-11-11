Открытие гастробара RULE154

На Рыбацкой улице заработал израильский гастробар RULE154, который намерен стать местом притяжения заядлых фуди и веселых дружеских комьюнити. В планах – бранчи, званые гастроужины, модные диджей-сеты, дегустации, паблик-токи и другие события – keep in touch. Владельцы Иван Суворов, Вадим Громов и Ильи Лопушек решили в корне изменить визуальную составляющую пространства и создали интерьер, в котором нашлось место как традиционным элементам, так и современному искусству. Бренд-шеф заведения – Виктор Гусев, известный по проектам «Мечтатели» и «Тени». Гастрономическая составляющая ресторана построена вокруг переосмысления израильской кухни. В меню – крем из кукурузы с лангустинами и пряным соусом, салат с олениной, кускусом и тыквой, лосось с печеным баклажаном и проростками.

На официальном открытии гастробара с диджей-сетами выступили Миша Авербах (Sonata) и специально приглашенная из Москвы Настя Каруцкая.