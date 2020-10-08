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Премьера фильма «Дочь рыбака» художника Юлдус Бахтиозиной

В кинотеатре гостиницы «Англетер» при поддержке «Собака.ru» и Anna Nova Gallery прошла премьера фильма художника Юлдус Бахтиозиной «Дочь рыбака» с музыкой от группы Shortparis и хореографией Владимира Варнавы. В формате семейного кинопросмотра зрители, среди которых были галеристка Анна Баринова, главный тренер ФК «Зенит» Сергей Семак с супругой ресторатором и писательницей Анной Семак, директор ЦВЗ Манеж Павел Пригара и другие, посмотрели фильм «Дочь рыбака», а после поделились впечатлениями в формате вопрос-ответ с заведующим Отделом современного искусства Государственного Эрмитажа Дмитрием Озерковым. Впечатлений оказалось так много, что дискуссию о возвращении в моду русских сказок решили продолжить в ресторане «Мойка-3», где шеф-повар Станислав Левохо подготовил специальное меню, вдохновившись работой художника.

  • Юлдус Бахтиозина

  • Сергей и Анна Семак

  • Анна Баринова

  • Павел Пригара

  • Алина Король, Александра Кусоцкая и Каролина Муродян

  • Мария Павлова

  • Сюзанна Тамкявичюте

  • Артем Московский

  • Алексей Костромин

  • Ксения Гошицкая и Алексей Костромин

  • Иван Шитьков и Роман Кянджалиев

  • Юлдус Бахтиозина и Дмитрий Озерков

  • Дмитрий и Анна Озерковы

  • Катя Знак

  • Алексей Косинус

  • Саша Карпова

  • Ксения Попова-Пендерецкая

  • Аделия Северинова

  • Станислав Ершов

  • Тамара Яворская

Фото: Виталий Коликов

Сергей Колесников,
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