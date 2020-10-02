И вновь на Петроградской стороне гастрономическая сенсация — открылся ресторан AEffect про путешествия и космополитичную кухню. Создатели и идеологи проекта Павел Дмитриев и Мария Быковникова отправились с гостями вокруг света. Первые курсы меню представляли блюда Испании и Португалии, порты которых являются парадным входом в Атлантический океан. Под лайв-исполнение латиноамериканских песен гастротуристы переместились в Перу, а если быть точными, попробовали севиче из тунца yellowfin с томатным чатни. Далее была Аргетина и, конечно же, аргентинская вырезка и два десерта из ЮАР и Океании. Для полной телепортации стены заполнили видеопроекции улиц городов мира — личные архивные кадры создателей проекта.
Ужин в честь открытия ресторана AEffect
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Михаил Стацюк, Мария Быковникова, Павел Дмитриев
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Анастасия Дубровская
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Карина Григорьева
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Ада Егорова, Денис Политаев
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Юрий Ефимов
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Эльвира Риа
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Ольга Рзаева
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Алиса Михайлик
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Ольга Маки, Илья Нецветаев
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Анри Бер
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