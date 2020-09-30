Юлия Матвиенко, Кирилл Рихтер, Екатерина Смольникова и другие на DLT Fashion Show

Креативная команда ДЛТ и ЦУМа представила главное модное событие сезона — DLT Fashion Show. Маски и социальная дистанция хоть и отличали шоу осень-зима 20/21 от всех предыдущих, но не смогли повлиять на впечатления гостей. За драму на подиуме, как и на московском шоу, отвечал композитор и пианист Кирилл Рихтер: модные образы из коллекций Bottega Veneta, Balenciaga, Gucci возникали под живой аккомпанемент его рояля. А фоном к показу стал футуристический видеоряд, переносящий зрителя из белоснежного Атриума в альтернативную (и прекрасную!) реальность.