Креативная команда ДЛТ и ЦУМа представила главное модное событие сезона — DLT Fashion Show. Маски и социальная дистанция хоть и отличали шоу осень-зима 20/21 от всех предыдущих, но не смогли повлиять на впечатления гостей. За драму на подиуме, как и на московском шоу, отвечал композитор и пианист Кирилл Рихтер: модные образы из коллекций Bottega Veneta, Balenciaga, Gucci возникали под живой аккомпанемент его рояля. А фоном к показу стал футуристический видеоряд, переносящий зрителя из белоснежного Атриума в альтернативную (и прекрасную!) реальность.
Юлия Матвиенко, Кирилл Рихтер, Екатерина Смольникова и другие на DLT Fashion Show
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Кирилл Рихтер
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Ольга Суркова
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Выбирали зимний гардероб дизайнер Юлия Матвиенко, каллиграф Покрас Лампас, прима-балерина Мария Абашова, руководитель благотворительный инициативы Play & Help Екатерина Смольникова, стилист Ника Куваева, идеолог курорта «Первая линия» Мария Грудина, блогер Елизавета Гусевская, топ-визажист Ольга Петрова, дизайнер Инна Жиркова, модель Всеволод «Север» Черепанов, независимый артист балета Владимир Варнава и многие другие.
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Всеволод (Север) Черепанов
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Жанна Морозова
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Элина Гогорян
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Антон Рудзат, Эльмира Тулебаева
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Анна Петренко, Юлия Пашковская
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Ольга Петрова
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Татьяна Зиза
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Иван Шкулипа
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Майя Забошта, Лиза Макарова
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