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День рождения Марии Грудиной в галерее Anna Nova

Проникнувшись творчеством американского мультипликатора Джонатана Монагана на Cosmoscow, биохакер Мария Грудина решила отпраздновать день рождения среди работ художника. В Петербурге локация нашлась быстро — вечеринка прошла в галерее Anna Nova.

Гастрономическую часть взял на себя близкий друг семьи Грудиных Эдуард Мурадян и его ресторан «ЕМ». Придерживались, разумеется, согласованной концепции — еда как искусство. Например, папортник для приготовления закуски шеф-повар «ЕМ» Олеся Дробот собственноручно собирала в лесу накануне.

Тотальный гранж обеспечил праздничный халвичный торт в сочетании с хитами «Ритуальных услуг». Солистки сверхнового дуэта (одна из которых племянница Юрия Грудина Люба Романенкова) объединили гостей разных поколений, чтобы посмотреть им мир глазами юного человека.

  • Евгения Грудина

  • Алексей Миронов, Елена Коробова

  • Александр Колпаков, Светлана Светилькова

  • Юлия Эсебуа

  • Александр Казанский, Мария Грудина

  • Мария Грудина, Олег Баринов

  • Ксения Корабельник 

  • Антон Горланов, Мария Грудина

  • Даниил Афонин, Анна Афонина

  • Мария Мараковская

  • Мария Грудина, Павел Гончаров

  • Лейсан Гарипова, Роберт Гарипов

  • Катя Шаркова

  • Александра Филановская, Владимир Филановский

  • Полина Погодина, Александр Погодин

  • Яна Меркель

  • Анастасия Дьякова 

Фото: Никита Шубный

Leontiy Kasatkin,
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