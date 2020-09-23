Проникнувшись творчеством американского мультипликатора Джонатана Монагана на Cosmoscow, биохакер Мария Грудина решила отпраздновать день рождения среди работ художника. В Петербурге локация нашлась быстро — вечеринка прошла в галерее Anna Nova.
День рождения Марии Грудиной в галерее Anna Nova
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Мария Грудина, Юрий Грудин
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Эдуард Мурадян, Алина Король
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Полина Сидихина, Дмитрий Кутыев
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Эльмира Тулебаева
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Тимур Вересновский, Евгения Евинзон
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Дуэт «Ритуальные услуги»
Гастрономическую часть взял на себя близкий друг семьи Грудиных Эдуард Мурадян и его ресторан «ЕМ». Придерживались, разумеется, согласованной концепции — еда как искусство. Например, папортник для приготовления закуски шеф-повар «ЕМ» Олеся Дробот собственноручно собирала в лесу накануне.
Тотальный гранж обеспечил праздничный халвичный торт в сочетании с хитами «Ритуальных услуг». Солистки сверхнового дуэта (одна из которых племянница Юрия Грудина Люба Романенкова) объединили гостей разных поколений, чтобы посмотреть им мир глазами юного человека.
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Евгения Грудина
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Алексей Миронов, Елена Коробова
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Александр Колпаков, Светлана Светилькова
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Юлия Эсебуа
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Александр Казанский, Мария Грудина
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Мария Грудина, Олег Баринов
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Ксения Корабельник
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Антон Горланов, Мария Грудина
Фото: Никита Шубный
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