День рождения Марии Грудиной в галерее Anna Nova

Гастрономическую часть взял на себя близкий друг семьи Грудиных Эдуард Мурадян и его ресторан «ЕМ». Придерживались, разумеется, согласованной концепции — еда как искусство. Например, папортник для приготовления закуски шеф-повар «ЕМ» Олеся Дробот собственноручно собирала в лесу накануне.

Тотальный гранж обеспечил праздничный халвичный торт в сочетании с хитами «Ритуальных услуг». Солистки сверхнового дуэта (одна из которых племянница Юрия Грудина Люба Романенкова) объединили гостей разных поколений, чтобы посмотреть им мир глазами юного человека.