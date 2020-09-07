Вечеринка-блокбастер Neverland от создателей Sonata.20 ежегодно на одну ночь провозглашает дворец Елизаветино потусторонним миром со своими законы и правила, секретами и привилегиями. В этот раз повелители альтернативной реальности попросили приглашенных представить себя славянскими язычниками. Рейверы приняли вызов: сожгли чучело, символизирующее уходящее лето, водили хороводы под лайвы Raumtester, GEJU и еще десяток прославленных музыкантов, а к утру победили всех печенегов и половцев.
Вечеринка Sonata.20 во дворце Елизаветино
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Андрей Браво
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Катя Фирсукова
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Вадим Че, Raumtester
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Geju
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Саид Энерджайзер
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Errortica
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Никита Молчанов
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Сергей Герман
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Виллиам
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Сергей Ипполитов
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Ростислав Стахурский
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Артем Синяков
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Руфат Арчаев
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Иван Базанов
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Иван Ткачев
Фото: Лиза Медунецкая
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