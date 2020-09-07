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Вечеринка Sonata.20 во дворце Елизаветино

Вечеринка-блокбастер Neverland от создателей Sonata.20 ежегодно на одну ночь провозглашает дворец Елизаветино потусторонним миром со своими законы и правила, секретами и привилегиями. В этот раз повелители альтернативной реальности попросили приглашенных представить себя славянскими язычниками. Рейверы приняли вызов: сожгли чучело, символизирующее уходящее лето, водили хороводы под лайвы Raumtester, GEJU и еще десяток прославленных музыкантов, а к утру победили всех печенегов и половцев.

  • Сергей Герман

  • Виллиам

  • Сергей Ипполитов

  • Анастасия Дианова

  • Ростислав Стахурский

  • Артем Синяков 

  • Руфат Арчаев

  • Иван Базанов

  • Иван Ткачев

  • Валерий Лаппо

  • Сергей Ипполитов

  • Sexstasy

  • Саша Бокова

  • Егор Кудрин

Фото: Лиза Медунецкая

Leontiy Kasatkin,
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