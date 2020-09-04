Церемония вручения новой формы игрокам «Нарвской заставы»

Регбийный клуб «Нарвская застава» обыграл команду «Зеленоград» и теперь продолжит борьбу в Чемпионате России! Объявить о дальнейших планах, а также показать новую форму команды было решено на бранче в Dom Boutique Hotel.

Главный тренер команды Эндрю Куртейн рассказал, что из сборной России пришло приглашение игрокам Павлу Голикову, Ивану Овчинникову и Самиру Хеирхабарову. И совсем скоро ребята отправяться на тренировочные сборы в Сочи.