Благотворительный Яблочный спас от Play and Help на даче Ирины Огановой

Сабраж ознаменовал старт поэтических чтений под сводами сосен. В саду легендарной дачи 1906 года актер Андрей Ургант, дизайнер Юлия Матвиенко, бизнесмен Евгений Гуревич и другие гости, одетые в стиле «славянский шик», выступили со своими стихами-буриме. Талант чтецов оценили по достоинству, о чем говорит сумма собранных пожертвований в поддержку детского реабилитационного центра Play and Help. А когда в широте русской души уже не осталось сомнений, благотворители отправились на чаепитие с пирогами и яблочным вареньем под романсы от оркестра «Ленинградский Патефон».