Юлия Матвиенко, Ирина Кудрина, Кира Турчак, Ирина Оганова и другие на пикнике в Комарово

В первый вечер на прогулке по рекам и каналам Лев Яковлевич рассказал, почему Таганрог так и не стал столицей Российской Империи и как за вдохновением в Петербург приезжал писатель-мистик Эдгар Аллан По — но это не точно.

На следующий день клуб отправился, как мы говорим, в «новое место светского притяжения». Гид Ольга Набокова, живущая в поселке последние 11 лет, провела экскурсию по Верхнему Комарово — исторической части, которая находится дальше от залива. Гости увидели дачу Даниила Гранина, «будку» (как говорила сама Анна Андреевна) Анны Ахматовой и другие дома двигателей русской культуры и науки. А после почетная жительница Комарово Ирина Оганова пригласила всех в собственный особняк — охраняемый государством памятник архитектуры 1906-го года.