Основательницы «Клуба 418» Ирина Кудрина и Надежда Оболенцева пригласили его участников провести уикенд в Петербурге. Но выбрали нетрадиционные для выходных дни — все потому, что настоящий петербуржец всегда найдет время на встречу со Львом Лурье, а также поездку в Комарово и Пулковскую обсерваторию.
Юлия Матвиенко, Ирина Кудрина, Кира Турчак, Ирина Оганова и другие на пикнике в Комарово
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Надежда Оболенцева
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Ирина Кудрина
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Нина Галицкая
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В первый вечер на прогулке по рекам и каналам Лев Яковлевич рассказал, почему Таганрог так и не стал столицей Российской Империи и как за вдохновением в Петербург приезжал писатель-мистик Эдгар Аллан По — но это не точно.
На следующий день клуб отправился, как мы говорим, в «новое место светского притяжения». Гид Ольга Набокова, живущая в поселке последние 11 лет, провела экскурсию по Верхнему Комарово — исторической части, которая находится дальше от залива. Гости увидели дачу Даниила Гранина, «будку» (как говорила сама Анна Андреевна) Анны Ахматовой и другие дома двигателей русской культуры и науки. А после почетная жительница Комарово Ирина Оганова пригласила всех в собственный особняк — охраняемый государством памятник архитектуры 1906-го года.
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Софья Турчак
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Катя Земцова
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София Гугуберидзе
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Александр Аниканов, Евгения Линович
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Анастасия Ким
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На берегу Щучьего озера — именно здесь загорают коренные жители поселка — устроили пикник с розе и безглютеновыми маффинами из Bio My Bio (к слову, идеальный баланс!), слушали стихийную лекцию Ирины Огановой о знаменитых жителях Комарово и позировали прямо в озере фотографу Антону Рудзату.
Присматривали дачу или задумывались о покупке новой психолог Кира Турчак, дизайнер Юлия Матвиенко, режиссер Семен Александровский, соучредитель платформы Ikra Ксения Тараканова, основательница агентства Elephant Prodution Management Катя Земцова и другие.
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