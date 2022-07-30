«Маленький непоседа, поздравляем тебя с днем рождения! В твои 2 года ты уже многого достиг и много чему научился. Ты настоящая гордость для своих любящих родителей. Желаем тебе здоровья, хорошего настроения, новых достижений и успехов. Будь и дальше таким же любознательным, послушным, умным и трудолюбивым ребенком», — поздравляют в «Изиче».

В лайн-апе вечеринки «Днюха», которая пройдет уже сегодня, 30 июля, Discours Synthétique с лайвом, Katsura, Sinusoidal, Vollok, Bassexual, Pie, ANUSREKTUM, Sergei German, Future Past Opportunities, Рома Немов, Sad Alien, Anit Levan, Mavleeva и Kavalier.

Старт вечеринки в 22:00. Билет обойдется в 600 рублей с репостом и входом до 23:59, 1 000 рублей — без него и после полуночи.