Клуб «Изич» открывает летний дворик и устраивает «Переполох в Общаге»

«До Рождества — три дня, студенты охвачены предпраздничной лихорадкой. Они безумствуют на вечеринках, предаются бурному веселью и падают жертвами стрел шаловливого Купидона. Кипят страсти, бушуют гормоны, играет кровь! А между тем неминуемо надвигаются экзамены, строгие профессора не дадут спуску прогульщикам и лентяям», — так описывают грядущую вечеринку в «Изиче».

В лайн-апе вечеринки Belly Pants, Sergei Nikolai, qwqwqwqwa, lovvlifer, Heliyah, Pie, Bevissthet, Bassexual, Metaphysica, Anit Levan и Monastyrskaya. Старт в субботу, 11 июня, двери открываются в 22:00. Вход обойдется в 400 рублей с репостом и в 600 — без него.