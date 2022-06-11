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Клуб «Изич» открывает летний дворик и устраивает «Переполох в Общаге»

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Клуб «Изич» на Арсенальной улице открывает летний дворик и устраивает «Переполох в Общаге» — вечеринку, призывающую вспомнить свою студенческую юность и то, как это было. Рассказываем о лайн-апе события, которое пройдет уже сегодня. 

«До Рождества — три дня, студенты охвачены предпраздничной лихорадкой. Они безумствуют на вечеринках, предаются бурному веселью и падают жертвами стрел шаловливого Купидона. Кипят страсти, бушуют гормоны, играет кровь! А между тем неминуемо надвигаются экзамены, строгие профессора не дадут спуску прогульщикам и лентяям», — так описывают грядущую вечеринку в «Изиче».

В лайн-апе вечеринки Belly Pants, Sergei Nikolai, qwqwqwqwa, lovvlifer, Heliyah, Pie, Bevissthet, Bassexual, Metaphysica, Anit Levan и Monastyrskaya. Старт в субботу, 11 июня, двери открываются в 22:00. Вход обойдется в 400 рублей с репостом и в 600 — без него.

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