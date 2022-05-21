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В «Изиче» впервые пройдет вечеринка объединения «Underground Experience» от Dj Slon

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Сегодня клуб «Изич» впервые принимает «Underground Experience» — фирменное мероприятие от петербургского старожила рейва Dj Slon. Рассказываем о лайн-апе.

«Изич»

«Underground Experience» — фирменное мероприятие от петербургского старожила рейва Dj Slon, который с 1993 года занимается грамотной пропагандой техно-культуры. В «Изиче» на Арсенальной улице оно пройдет впервые — и, как отмечают в клубе, «удивительно, что не раньше, но лучше, чем никогда».

«Афиша субботней вечеринки полна смыслов. Молоток символизирует прямой ритм, рогатка неформальность, чертополох — долголетие. Так в трех тэгах можно описать «Underground Experience» как ивент и самостоятельное движение неравнодушных героев к свободе», — говорят в «Изиче». 

В лайн-апе сеты от Dj Slon, Roma Zuckerman, Daniel De Boa, Ershov, Graviti, Ikman, Alex Cool и Kashapov. «Underground Experience» стартует сегодня, 21 мая, в 23:00. Вход обойдется в 400 рублей с репостом и 600 — без.

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