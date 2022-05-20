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Димка Батарин, Игорь Старшинов и другие встретятся на «сходке ценителей всех возможных волн синти-музыки» в «Изиче»

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Сегодня в клубе «Изич» на Арсенальной улице — «сходка ценителей всех возможных волн синти-музыки». В лайн-апе фронтмен TAPENIGHT Димка Батарин, электронный музыкант и участник группы «Ploho» Игорь Старшинов и другие.

«В пятницу сходка ценителей всех возможных волн синти-музыки. Пост-панк, готика, колд и дарквейв, ибиэм, глэм, итало. Фит сразу трех промогрупп, во всех смыслах созвучных друг другу. В программе два концерта и, как обещают организаторы, «миллион часов кропотливо отобранных треков». С миллионом, конечно, переборщили, но на ночь точно хватит», — рассказывают о предстоящей вечеринке в «Изиче».

В лайн-апе «для вас играют как дышат» Игорь Старшинов и Love Object с лайвами, Igorelle, Blednov, Jurasique Parque, Technovvintage, Ivan Tkachev, Kirill Egorov, Oira, Abby Normal, Zimoff и Димка Батарин.

Вечеринка «VMINORE x ITALLIKA x ASSA» пройдет сегодня, 20 мая. Старт в 22:00. Вход обойдется в 600 рублей.

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