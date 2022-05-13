«Мы остаемся»: клуб «Изич» продолжает работу и празднует пятницу 13-е перформанс-фестивалем

Вы заметили, что для команды клуба вся предыдущая неделя прошла под знаком большого вопроса. Что дальше? Стоит ли игра свеч? Если да, в чем ценность продолжения? Признаться, мы и раньше задумывались об экзистенциальном. Забавно, что философская часть дискурса во многом инициировалась насущным — банальной нехваткой денег на планомерное снабжение «Изича» всем необходимым.

Немножко подробностей. После 24 февраля наша и без того шаткая финансовая ситуация обострилась, а перспективы стали еще туманнее. Помимо постоянных долгов мы столкнулись с необходимостью внятного идеологического обоснования всей нашей деятельности, в первую очередь для самих себя. Последнее однозначно плюс, думать о мире вокруг — важный навык, необходимый каждому гражданину прекрасного будущего. Однако если тут мы продвинулись, доходы продолжали уменьшаться в геометрической прогрессии.

Мы не решились запустить краудфандинг, так как сейчас донаты куда нужнее правозащитным организациям и пострадавшим от военных действий людям, и сделали завершающую вечеринку «Похороны кайфа» без ожиданий на какой-либо свет в конце туннеля.

Однако ваш фидбек нас ошеломил. Правда, мы не думали, что придет столько людей и что мы соберем кассу, которая позволит ощутимо уменьшить долги и помыслить стратегически. Ваша любовь и поддержка дали нам сил и ресурсов, чтобы жить и творить дальше.

Сейчас мы приняли решение вывозить, как можем, и продолжить работать. Посмотрим, как будут развиваться события, но пока что — мы остаемся.