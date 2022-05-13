«Мы остаемся»: клуб «Изич» продолжает работу и празднует пятницу 13-е перформанс-фестивалем

У нас для вас хорошие новости: «Изич» на Арсенальной улице остается! Несмотря на «шаткую финансовую ситуацию» и перспективы, ставшие «еще туманнее» после 24 февраля, клуб продолжит работу. Сегодня в стенах «Изича» отпразднуют пятницу 13-е — рассказываем о программе перформанс-фестиваля «Baptisma».
На прошлой неделе в соцсетях «Изича» появился пост, сопровождали который строки из песни «Селяви» и прощающееся с кайфом надгробие. Как рассказали «Собака.ru» в «Изиче», тогда «клуб пребывал в сомнениях насчет своей дальнейшей судьбы, но поддержка посетителей вдохновила его создателей продолжать».
Вы заметили, что для команды клуба вся предыдущая неделя прошла под знаком большого вопроса. Что дальше? Стоит ли игра свеч? Если да, в чем ценность продолжения? Признаться, мы и раньше задумывались об экзистенциальном. Забавно, что философская часть дискурса во многом инициировалась насущным — банальной нехваткой денег на планомерное снабжение «Изича» всем необходимым.
Немножко подробностей. После 24 февраля наша и без того шаткая финансовая ситуация обострилась, а перспективы стали еще туманнее. Помимо постоянных долгов мы столкнулись с необходимостью внятного идеологического обоснования всей нашей деятельности, в первую очередь для самих себя. Последнее однозначно плюс, думать о мире вокруг — важный навык, необходимый каждому гражданину прекрасного будущего. Однако если тут мы продвинулись, доходы продолжали уменьшаться в геометрической прогрессии.
Мы не решились запустить краудфандинг, так как сейчас донаты куда нужнее правозащитным организациям и пострадавшим от военных действий людям, и сделали завершающую вечеринку «Похороны кайфа» без ожиданий на какой-либо свет в конце туннеля.
Однако ваш фидбек нас ошеломил. Правда, мы не думали, что придет столько людей и что мы соберем кассу, которая позволит ощутимо уменьшить долги и помыслить стратегически. Ваша любовь и поддержка дали нам сил и ресурсов, чтобы жить и творить дальше.
Сейчас мы приняли решение вывозить, как можем, и продолжить работать. Посмотрим, как будут развиваться события, но пока что — мы остаемся.
Сегодня, 13 мая, в «Изиче» пройдет перформанс-фестиваль «Baptisma». Обещают «гостей из Афин и арт-нойз программу, плюс готические ритуалы для очистки пространства». Расшифровываем: в лайн-апе петербургские, московские и греческие артисты, арт-нойз, дроны, 3D-перформансы и выставка линогравюр «Славянская готика» — портал в мир художницы Олены Муравы, населенный черными кошками и причудливыми существами.
«Baptisma» стартует в 18:00. Вечером выступят Дана Макаридина [проект CUT], Morena, Carl Solomon, Saraf, Dagmar Gertot & closeyoureyes, Radyica, Bardosenneticcube и Олово Ферна. Ночью в лайн-апе заявлены Sariim, Lena Popova, Shutta, Valtron, eternaljihad и Heliyah. Вход до полуночи обойдется в 300 рублей с репостом и 500 без, после — в 400 или 600 соответственно.
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