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Московские команды «Ботаника» и Applique проведут выездную вечеринку в петербургском «Изиче»

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Московские промо-группы «Ботаника» и Applique причаливают в Петербург, а с корабля — сразу на бал в клубе «Изич». Рассказываем о лайн-апе вечеринки, которая пройдет уже в эту субботу.

Участники промо-группы «Ботаника» начинали как клуб в Уфе, позже перебравшись в Москву, где организовывали уже сольные вечеринки. Applique также ответственны за московские ивенты в Gazgolder club и на других площадках.

В «Изиче» на Арсенальной улице результатом коллаборации двух команд станет вечеринка, которая пройдет уже в эту субботу. В лайн-апе Moonoton, Mark S, Juravlove, Bulgakov, Gati и Gerson.

«Экспедиция из Москвы с экипажем корабля А и Б отправляются на поиски новых уникальных растений. По дороге герои спасают роботов планеты Изич от подсыпанной им в смазку алмазной пыли (её им подсыпали Глот и Весельчак за нежелание отдать Говоруна)», — рассказывают в «Изиче».

Вечеринка стартует 7 мая в 23:00. Вход обойдется в 500 рублей с репостом и в 700 — без.

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