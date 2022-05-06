Московские промо-группы «Ботаника» и Applique причаливают в Петербург, а с корабля — сразу на бал в клубе «Изич». Рассказываем о лайн-апе вечеринки, которая пройдет уже в эту субботу.
Участники промо-группы «Ботаника» начинали как клуб в Уфе, позже перебравшись в Москву, где организовывали уже сольные вечеринки. Applique также ответственны за московские ивенты в Gazgolder club и на других площадках.
В «Изиче» на Арсенальной улице результатом коллаборации двух команд станет вечеринка, которая пройдет уже в эту субботу. В лайн-апе Moonoton, Mark S, Juravlove, Bulgakov, Gati и Gerson.
«Экспедиция из Москвы с экипажем корабля А и Б отправляются на поиски новых уникальных растений. По дороге герои спасают роботов планеты Изич от подсыпанной им в смазку алмазной пыли (её им подсыпали Глот и Весельчак за нежелание отдать Говоруна)», — рассказывают в «Изиче».
Вечеринка стартует 7 мая в 23:00. Вход обойдется в 500 рублей с репостом и в 700 — без.
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