В «Изиче» пройдет вечеринка Affect для любителей моножанров и «философских подоплек»

Клуб «Изич»

О вечеринке Affect:

Состоянием аффекта интересовались еще древние греки — например, Платон считал его одним из врожденных душевных начал, включающих также вожделение и разум. Трем частям человеческой души соответствуют три сословия в идеальном государстве: если у человека в характере доминирует аффект, ему следует посвятить себя воинскому делу, доминанта разума формирует сословие правителей-философов, а вожделения — сословие крестьян, ремесленников и торговцев. Так или иначе, аффект считался низшим в сравнении с разумом началом, затуманивающим сознание и потому опасным.

Однако более поздние мыслители, например, Спиноза, включали состояние аффекта в ряд равноценных компонент при изучении природы добра и зла. В субботу вечеринка для любителей моножанров, черного обаяния и философских подоплек.