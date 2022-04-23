В «Изиче» пройдет вечеринка Affect для любителей моножанров и «философских подоплек»

Сегодня клуб «Изич» на Арсенальной улице превратится в место для «любителей моножанров, черного обаяния и философских подоплек». Здесь пройдет вечеринка Affect — рассказываем о лайн-апе.
О вечеринке Affect:
Состоянием аффекта интересовались еще древние греки — например, Платон считал его одним из врожденных душевных начал, включающих также вожделение и разум. Трем частям человеческой души соответствуют три сословия в идеальном государстве: если у человека в характере доминирует аффект, ему следует посвятить себя воинскому делу, доминанта разума формирует сословие правителей-философов, а вожделения — сословие крестьян, ремесленников и торговцев. Так или иначе, аффект считался низшим в сравнении с разумом началом, затуманивающим сознание и потому опасным.
Однако более поздние мыслители, например, Спиноза, включали состояние аффекта в ряд равноценных компонент при изучении природы добра и зла. В субботу вечеринка для любителей моножанров, черного обаяния и философских подоплек.
В лайн-апе вечеринки DJ ANALSEX, roks&chaindamage, Alya7h, Serotonin Crisis, UH и GUTKEIN с лайвами, а также «.gate23». Вход обойдется в 700-1000 рублей.
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