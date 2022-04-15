На месте «Танцплощадки» открывается клуб «Block14»

«Сияющие софиты, плотный дым, музыка, пронизывающая все тело, джунгли в самом центре города и самые красивые люди. Если вы еще не поняли, что это за место, даем подсказку — раньше его легко было найти по мерцающей надписи «Танцплощадка». С новым именем и вайбом, отсылающим к электронному звуку, «Block14» ждет вас 15 апреля на техническом открытии», — говорится в Telegram-канале клуба.

На вечеринке-открытии заявлены Salute Honey, ENDI с фрэнч-электро и диско звучанием, а также GRINKOP, он же Иван Гринько — в прошлом совладелец бара «Такты», бартендер, диджей и создатель музыкального проекта MSTR.FREI.

Начало вечеринки в 23:00, вход свободный по спискам и «элегантным аутфитам».

В субботу, 16 апреля, в лайн-апе вечеринки в «Block14» заявлены Auxfella, Iner, Eugn, Vaden, Coubraque, BIICLA и соратник Boulevard Depo SP4K.

Напомним, клуб «Танцплощадка» объявил о закрытии в начале марта. Команда проекта отмечала: «Теперь время осмотреться, понять, что мы сделали, подумать над своим поведением и мечтать о дивном новом мире. Это был поучительный опыт».