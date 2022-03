«See you on the other side»: «Танцплощадка» объявила о закрытии

«Спасибо, что были с нами эти почти 6 лет и последние два недо-года. Они были действительно последние. Вы были действительно лучшими, такими и продолжайте быть. Не врите себе, обнимайтесь чаще и называйте вещи своими именами. Теперь время осмотреться, понять, что мы сделали, подумать над своим поведением и мечтать о дивном новом мире. Это был поучительный опыт. Спасибо за любовь. See you on the other side», — поделились в аккаунте «Танцплощадки» в Instagram.

«Танцплощадка» открылась в 2016 году. Проект затеяли патриахи танцевального дела, которые подарили городу бар Mishka — солист группы СПБЧ Кирилл Иванов, кураторы кухни Александр Берковский и Виталий Петров, Майя Константинова, которая выступала в качестве генерального директора, и заведующий баром Валентин Касимов.