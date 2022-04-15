В клубе «Изич» пройдет показ фильма Алена Рене «Хиросима, любовь моя»

«Хиросима, любовь моя» повествует о сложном мире ощущений, основанном на сюжетной линии короткой любви французской киноактрисы и японского архитектора в послевоенной Хиросиме. На каждого из них давит груз прошлого, с которым приходится жить каждый час. Главные роли в картине 1959 года исполнили Эмманюэль Рива, Эидзи Окада, Стелла Дассас, Пьер Барбо, Бернар Фрессон и Мойра Листер.

«Фильм показывает две трагедии, где одна — незаживающая рана на сердце, совести и памяти всего человечества, а другая — на сердце, совести и памяти одного человека, пережившего счастье первой любви и ужас ее гибели. Несмотря на разную этиологию, обе этих беды родственны. Однако всегда стоит помнить о том, что мы видим, слышим и считываем лишь то, что нам доступно. Такой механизм запускает память, из него же следует забвение», — говорят о ленте в «Изиче».

Перед началом показа «микролекцию» о фильме прочитает режиссер монтажа и видеоредактор журнала «Сеанс» Дима Новосельцев. «Перед показом расскажу о том, в чем заключается механизм фильма "Хиросима, любовь моя". О памяти и забвении. О том, что важнее: трагедия мирового масштаба или трагедия личная. О том, что мы ничего не видели в Хиросиме. Или видели? Примерно об этом», — говорит о контексте встречи Новосельцев.

Начало показа в 21:00. Ночью в «Изиче» пройдет вечеринка «Черные Бояре». В лайн-апе одноименная арт-группа с лайвом и диджей-сетом, Маруся Нестерова, Psurec, Prisheletz, Zaletny и Tripinzen. Вход в клуб обойдется в 400 рублей с репостом анонса в Instagram* или в 600 рублей без него.

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