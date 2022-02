14 лучших фильмов в истории кино про важность мира во всем мире

«На Западном фронте без перемен» / All Quiet on the Western Front, реж. Льюис Майлстоун (1930)

Экранизация романа Эриха Марии Ремарка получила «Оскары» как лучшая картина и за лучшую же режиссуру, а в нацистской Германии была запрещена к показу. И дело не только в том, что у ее автора Льюиса Майлстоуна, он же Лейб Мильштейн, еврейские корни. «На Западном фронте без перемен» слишком хорошо показывает, как военная мясорубка перемалывает все, что попадается на ее пути. Особенно, человеческие судьбы, даже если и не приводит к гибели физической. Фильм начинается с эпиграфа из романа: «Эта история не является ни обвинением, ни исповедью, ни приключением, ибо смерть не приключение для тех, кто смотрит ей в лицо. Это лишь попытка рассказать о поколении, которое погубила война, о тех, кто стал ее жертвой, даже если спасся от снарядов». И лучше тут не скажешь.