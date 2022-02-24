14 лучших фильмов в истории кино про важность мира во всем мире

В тяжелые и тревожные времена нужно не поддаваться панике, но помнить, что война — худшее, что может происходить с миром и людьми. «Собака.ru» выбрала — субъективно! — лучшие пацифистские фильмы в истории кино, которые помогут не забывать этот тезис.
«На Западном фронте без перемен» / All Quiet on the Western Front, реж. Льюис Майлстоун (1930)
Экранизация романа Эриха Марии Ремарка получила «Оскары» как лучшая картина и за лучшую же режиссуру, а в нацистской Германии была запрещена к показу. И дело не только в том, что у ее автора Льюиса Майлстоуна, он же Лейб Мильштейн, еврейские корни. «На Западном фронте без перемен» слишком хорошо показывает, как военная мясорубка перемалывает все, что попадается на ее пути. Особенно, человеческие судьбы, даже если и не приводит к гибели физической. Фильм начинается с эпиграфа из романа: «Эта история не является ни обвинением, ни исповедью, ни приключением, ибо смерть не приключение для тех, кто смотрит ей в лицо. Это лишь попытка рассказать о поколении, которое погубила война, о тех, кто стал ее жертвой, даже если спасся от снарядов». И лучше тут не скажешь.
«До свидания, мальчики!», реж. Михаил Калик (1964)
Это история, рассказанная из двух временных пластов. Счастливое «сейчас» в 1936 году, где лето, море с солеными брызгами, красивые девочки-товарищи и лучшие комсомольцы-мальчики, которых, аж не верится удаче, скоро отправят на учебу в пехотное училище. И ближайшее будущее, лет через пять. Оно здесь лишь как штрих — шершавым языком титров и бесстрастными документальными кадрами военного безумия, расцвечивающее беззаботное «сейчас». Мальчики не вернутся, девочки окажутся в оккупации, родителей живыми больше никто не увидит. Но это где-то там. В «сейчас» важнее попасть на концерт короля гавайской гитары. В «сейчас» ведь ничего плохого случиться и не может. Если вы пока не видели фильмов Михаила Калика, попробуйте начать именно с «До свидания, мальчики!». Никто не умел так снимать про войну (и жизнь накануне нее), как шестидесятники, первое мирное поколение, выросшее без отцов.
«Июльский дождь», реж. Марлен Хуциев (1966)
Полифоническая картина Марлена Хуциева, как и «До свидания, мальчики!» Михаила Калика, без военных действия, хотя и о них. Вернее, как переживаются их последствия потомками и непосредственными участниками. Через рассказ о том, как красавица Лена (Евгения Уралова) ввязывается в телефонный роман с незнакомцем, одолжившем ей куртку под июльским дождем, просвечивается в том числе и горькое наблюдение за ее воевавшим приятелем Аликом (Юрий Визбор). Вообще, это один из тех магических фильмов, в котором в разном возрасте считываешь свои темы и смыслы: от любви до антивоенного манифеста.
«Хиросима, любовь моя» / Hiroshima mon amour, реж. Ален Рене (1959)
Устроенный как музыкальное произведение с побочными партиями и возвращениями к главной и как воронка памяти (или воронка же от атомной бомбы) шедевр Алена Рене. В нем французская актриса влюблена в японского архитектора, чьи родители погибли в Хиросиме. Она снимается в фильме о Хиросиме же и вспоминает, как в войну испытывала чувства к немецкому солдату, но внешние обстоятельства сделали их отношения невозможными.
«Белорусский вокзал», реж. Андрей Смирнов (1970)
Двадцать лет спустя бывшие сослуживцы встречаются на похоронах своего бывшего командира Матвеева. Вместе они не собиралась с 1946 года и хотят просто посидеть, поговорить о своих фронтовых травмах и помянуть товарища. Это удается только дома у медсестры Раи (Нина Ургант), которая срывающимся голосом, но находит в себе силы, чтобы спеть про десятый десантный батальон. И эта сцена — одна из самых пронзительных в истории антивоенного кино.
«Военно-полевой госпиталь М.Э.Ш.» / MASH, реж. Роберт Олтмен (1969)
Победитель Канн 1970 года — американская черная комедия Роберта Олтмена по роману Ричарда Хукера. Примечательно, что с нее началась фестивальная «большая тройка» Олтмена: у него есть «Золотая пальмовая ветвь» (Канн), «Золотой медведь» (Берлинале) и «Золотой лев» (Венеции). Режиссер показал, что даже о самых страшных темах можно шутить. Фильм о жизни полевого госпиталя во время корейской войны собран из пранков и гэгов, а еще —это настоящее антивоенное и антиавторитарное высказывание.
«Иди и смотри», реж. Элем Климов (1985)
Один из самых страшных фильмов о войне. «Иди и смотри» Элема Климова — по-настоящему переворачивающий и, мягко говоря, непростой зрительский опыт. Но идти и смотреть картину (особенно, если вы ее еще не видели) непременно стоит — это то гуманистическое воззвание к миру, что, как бы пафосно это ни звучало, делает людей людьми. Война тут показана глазами белорусского подростка Флера (Алексей Кравченко), который становится партизаном.
«Список Шиндлера» / Schindler's List, реж. Стивен Спилберг (1993)
Один из самых известных антивоенных фильмов в истории кино. Картина Стивена Спилберга о немецком предпринимателе и члене нацистской партии Оскаре Шиндлере (Лиам Ниссон), спасшем во время Холокоста более тысячи польских евреев, получила семь премий «Оскар» и три «Золотых глобуса».
«А зори здесь тихие», реж. Станислав Ростоцкий (1972)
Двухсерийный фильм Станислава Ростоцкого, основанный на одноименной повести Бориса Васильева (оба, кстати, сами прошли Великую Отечественную). Через историю девушек-добровольцев при зенитном взводе показывается, что у войны не должно быть женское лицо. Хотя и самой войны тоже быть не должно. В 1973 году картина дошла до номинации на «Оскар» как «Лучший фильм на иностранном языке».
«Кролик Джоджо» / Jojo Rabbit, реж. Тайка Вайтити (2019)
Новозеландский режиссер Тайка Вайтити применяет сразу два не самых тривиальных подхода к изображению войны и Холокоста. Во-первых, жанрово «Кролик Джоджо» — это драмеди (и гэгов в нем множество). Во-вторых, страшные события тут переданы глазами 10-летнего Йоханнеса Бетслера, большого поклонника официального курса, чей лучший друг — воображаемый Адольф Гитлер. Но реальность, конечно, ворвется и в детские иллюзии, промытого пропагандой юного мозга.
«Прощай, оружие!» / A Farewell to Arms, реж. Фрэнк Борзейги (1932)
У одноименного текста Эрнеста Хемингуэя было несколько экранизаций. Но в топ мы решили взять первую из них — эхо Первой мировой войны. Гражданин США Фредерика Генри в ней играет Гэри Купер. Тот вступает в итальянскую армию, где случайно знакомится с англичанкой, медсестрой Кэтрин Баркли (Хелен Хейс). Война тут предстает, где нет места жизни, в том числе новой. Ребенок Фредерика и Кэтрин рождается мертвым.
«Уловка-22» / Catch-22, реж. Майк Николс (1970)
Еще одна антивоенная черная комедия, в которой армейские будни (и само их существование) доведено до абсурда. Главный герой капитан ВВС США Йоссариан отчаянно пытается получить свидетельство о том, что он сумасшедший, чтобы не участвовать в боевых вылетах. В 2019-м, кстати, вышел одноименный сериал с Джорджем Клуни, также основанный на романе Джозефа Хеллера.
«Цельнометаллическая оболочка» / Full Metal Jacket, реж. Стэнли Кубрика (1987)
К антивоенным можно отнести фильмы Стэнли Кубрика «Доктор Стрейнджлав, или Как я перестал бояться и полюбил бомбу» и «Страх и вожделение», но именно в «Цельнометаллической оболочке» его пацифистские устремления раскрываются наиболее полно. Он показывает как на Вьетнамской войне вчерашние школьники становятся, с одной стороны, пушечным мясом, с другой — безжалостными убийцами.
«Жизнь прекрасна» / La vita è bella, реж. Роберто Бениньи (1997)
Пожалуй, не только фанаты «Оскара» помнят церемонию, на которой от полноты чувств Роберто Бениньи на вручении ему статуэток прыгал по креслам и обнимал всех вокруг. Он получил сразу два приза — как лучший актер и за лучший фильм на иностранном языке (а композитор Никола Пьовани — за музыку). И абсолютно заслуженно. «Жизнь прекрасна» — трогательная антивоенная история, как отец превращает в сознании своего ребенка чудовищные обстоятельства концлагеря в занимательную «игру», награда за тысячу очков в которой — танк.
Комментарии (0)
чтобы оставить комментарий.