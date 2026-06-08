Иван Янковский и Диана Пожарская второй раз стали родителями!

«В принципе сказать особо нечего, кроме того, что мы счастливы, любим друг друга и рады приветствовать Давида в нашей семье. Дабл

мама, дабл папа получается. Добро пожаловать, маленький D», — прокомментировала Диана Пожарская в своих соцсетях.

«Нет лучшего места на земле, чтобы появиться на свет»: известно, что роды проходили в клинике «Лапино» (там же родился сын Данилы Козловского и Оксаны Акиньшиной!) у акушера-гинеколога Александры Семеновой.

Иван Янковский и Диана Пожарская поженились в 2021 году. В том же году у них появился первенец, Олег. Его назвали в честь дедушки Ивана, Олега Янковского.