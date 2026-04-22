Их имена снова оказались в центре обсуждений — после публичного поздравления, в котором Данила Козловский обратился к Оксане Акиньшиной с теплыми словами и назвал ее «birthday love». Этот жест моментально вернул пару в поле внимания светской хроники и оживил разговоры, которые длятся уже несколько лет. Разбираемся (пока по косвенным уликам!) в таймлайне романа.
Актеров действительно неоднократно замечали вместе. Первые слухи о возможной близости появились в 2020 году, после выхода фильма «Чернобыль», где Козловский выступил режиссером и исполнил главную роль, а Акиньшина сыграла одну из ключевых героинь (влюбленную в главного героя!). Уже тогда обсуждение их возможной связи вышло за рамки съемочной площадки, однако сами артисты от комментариев воздержались. Ориентировочно в это время у актера родился первенец от союза с Ольгой Зуевой.
В последующие годы пару периодически видели вместе на прогулках, а интерес к их истории то затихал, то возвращался с новой силой. В 2025 году разговоры усилились вновь: в соцсетях появились одинаковые кадры из Южной Африки, которые публика восприняла как намек на совместную поездку. Осенью того же года Акиньшина опубликовала фотографию, на которой Козловский обнимает ее на фоне пейзажа.
Тогда же пару заметили в Москве, в районе Покровского бульвара, рядом с кафе «Кооператив Черный» в Лялином переулке — во время прогулки с собакой. Эти появления только укрепили ощущение, что история развивается вне публичного поля, но остается заметной для внимательных наблюдателей.
К апрелю 2026 года их связь снова оказалась в фокусе светской хроники. При этом сами актеры по-прежнему не дают прямых комментариев, и именно эта сдержанность формирует главный эффект — история существует в режиме намеков, редких жестов и интерпретаций, которые публика считывает внимательнее любых официальных заявлений.
Комментарии (0)