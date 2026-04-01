Михаил Боярский стал дедушкой в седьмой раз

Новость «Фонтанке» подтвердила супруга Михаила Боярского, художественный руководитель Театра имени Ленсовета Лариса Луппиан: «Да, правда. [Родился] мальчик». Позже актриса добавила, что семья предпочитает не делиться подробностями личной жизни, поскольку сын Сергей старается оградить близких от излишнего внимания.

У Сергея Боярского теперь пятеро наследников. Две дочери — 27-летняя Екатерина и 18-летняя Александра — родились в первом браке. Во втором браке (имя супруги политик не раскрывает) воспитываются сыновья Михаил и Сергей, а теперь и новорождённый мальчик.

А у Елизаветы Боярской и ее супруга Максима Матвеева (наша главная краш-пара!) подрастают двое сыновей — 13-летний Андрей и семилетний Григорий.

Напомним, 76-летний Михаил Боярский, несмотря на серьезную травму, полученную весной 2025 года (падение в театре привело к перелому рёбер и грудных позвонков), восстановился и продолжает выходить на сцену Театра имени Ленсовета.