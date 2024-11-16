Умер премьер балета Мариинского театра Владимир Шкляров

В Мариинском театре подтвердили информацию, назвав случившееся трагедией: «Сегодня ночью трагически погиб любимец публики, звездный премьер Мариинского театра Владимир Шкляров. Это огромная утрата для всего коллектива». О дате прощания с артистом институция сообщит дополнительно. Первой о кончине артиста балета в своем Telegram-канале «Дьявол на пуантах» сообщила экс-балерина Ирина Бартновская.

Напомним, Шкляров окончил Академию русского балета им. А. Я. Вагановой, после чего, в 2003 году, поступил на службу в Мариинский театр, а через 8 лет получил статус премьера. В 2020 году указом президента Владимиру было присвоено почетное звание «Заслуженного артиста Российской Федерации».

Владимир Шкляров был женат на балерине Марии Ширинкиной, первой солистке Мариинского театра. У них двое детей, сын и дочь.

Редакция Собака.ru выражает соболезнования родным и близким Владимира Шклярова.