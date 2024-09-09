Кейт Миддлтон завершила курс химиотерапии

О завершении курса химиотерапии

Лето подходит к концу, и я не могу передать, какое это облегчение — наконец-то завершить курс химиотерапии.

Последние девять месяцев были невероятно тяжелыми для нашей семьи. Жизнь, какой вы ее знаете, может измениться в одно мгновение, и нам пришлось искать способ преодолеть бурные воды и пройти неизведанный путь.

Путешествие, связанное с раком, сложное, пугающее и непредсказуемое для всех, а особенно для близких больного.

Вместе со смирением это также ставит вас лицом к лицу с вашими собственными уязвимостями, о которых вы никогда раньше не задумывались, и дает вам новый взгляд на все.

Это время напомнило нам с Уильямом о необходимости задуматься, быть благодарными за простые, но важные вещи в жизни, которые многие из нас часто считают само собой разумеющимися. Просто любить и быть любимыми.

Теперь я сосредоточена на том, чтобы делать все возможное, чтобы избежать возвращения болезни. Несмотря на то, что я закончила химиотерапию, мой путь к полному выздоровлению долог, и я должна продолжать лечение.