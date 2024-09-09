Кейт Миддлтон завершила курс химиотерапии

Хорошими новостями с подданными и поклонниками поделилась сама принцесса Уэльская в свои соцсетях.
Кейт Миддлтон
Кейт Миддлтон
О завершении курса химиотерапии
Лето подходит к концу, и я не могу передать, какое это облегчение — наконец-то завершить курс химиотерапии.
Последние девять месяцев были невероятно тяжелыми для нашей семьи. Жизнь, какой вы ее знаете, может измениться в одно мгновение, и нам пришлось искать способ преодолеть бурные воды и пройти неизведанный путь.
Путешествие, связанное с раком, сложное, пугающее и непредсказуемое для всех, а особенно для близких больного.
Вместе со смирением это также ставит вас лицом к лицу с вашими собственными уязвимостями, о которых вы никогда раньше не задумывались, и дает вам новый взгляд на все.
Это время напомнило нам с Уильямом о необходимости задуматься, быть благодарными за простые, но важные вещи в жизни, которые многие из нас часто считают само собой разумеющимися. Просто любить и быть любимыми.
Теперь я сосредоточена на том, чтобы делать все возможное, чтобы избежать возвращения болезни. Несмотря на то, что я закончила химиотерапию, мой путь к полному выздоровлению долог, и я должна продолжать лечение.
Кроме того, принцесса Уэльская рассказала, что с нетерпением ждет момента, когда она вернется к работе, а также возобновит свою публичную деятельность. От себя лично и от имени своего супруга Кейт поблагодарила всех за любовь и уважение и выразила поддержку тем, кто до сих пор борется с болезнью: «Я остаюсь с вами, бок о бок, рука об руку. Из тьмы может прийти свет, так пусть же этот свет сияет ярко».
Напомним, о болезни супруги наследного принца стало известно весной этого года. Тогда принцесса перестала появляться на публике, а затем выступила с официальным заявлением, рассказав, что она борется с раком, но не уточнила с каким типом именно.
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