Кейт Миддлтон сообщила, что у нее рак

Кейт рассказала, что о её заболевании стало известно после операции на брюшной полости, которую ей сделали в начале января. По словам принцессы, пропажа из медийного пространства была связана с тем, что ей нужно было принять диагноз, а также рассказать о нем детям — принцессе Шарлотте, принцам Джорджу и Луи. Сейчас будущая королева проходит курс химиотерапии.