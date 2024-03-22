Кейт Миддлтон сообщила, что у нее рак

Кейт Миддлтон впервые за долгое время вышла на связь с подданными.
Кейт Миддлтон, чьё исчезновение из медийного пространства обсуждали последние несколько недель, выложила пост в своих социальных сетях: в новом видео принцесса рассказала причину своей пропажи — Кейт призналась, что у нее было диагностировано онкологическое заболевание. Сообщение Миддлтон записала в саду Виндзорского замка.
Кейт рассказала, что о её заболевании стало известно после операции на брюшной полости, которую ей сделали в начале января. По словам принцессы, пропажа из медийного пространства была связана с тем, что ей нужно было принять диагноз, а также рассказать о нем детям — принцессе Шарлотте, принцам Джорджу и Луи. Сейчас будущая королева проходит курс химиотерапии.
Кейт Миддлтон
Принцесса Уэльская
«Операция на брюшной полости прошла успешно, но после нее анализы показали наличие рака. Врачи посоветовали пройти курс профилактической химиотерапии, сейчас я нахожусь на ранней стадии лечения. <...> Это были невероятно тяжелые пару месяцев для всей нашей семьи, но у меня была фантастическая команда врачей, которые отлично заботились обо мне, за что я им благодарна».
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