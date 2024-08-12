Цифровой детокс, отношения в семье и рацион питания: Анна Семак откровенно ответила на вопросы подписчиков

Подписчики также активно интересовались у Семак судьбой ее приемной дочери с ограниченными возможностями Татьяны. Писательница рассказала, что девочке исполнилось 18 лет, она учится, активно занимается спортом, стала «чемпионкой по танцам на коляске» (!), а летние месяцы проводит на море с няней.

Конечно, многих интересовали последствия цифрового детокса. По словам Анны, пока она отсутствовала в соцсетях, у нее была полная свобода — никто «не перепечатывал, не переворачивал» ее слова. Кроме того, призналась, что стала более спокойно реагировать на критику, а потому «амнистировала всех хейтеров» после возвращения. Также Семак добавила, что собирается в ближайшее время завести свой Telegram-канал.