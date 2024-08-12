Цифровой детокс, отношения в семье и рацион питания: Анна Семак откровенно ответила на вопросы подписчиков

На прошлой неделе, спустя 2,5 года цифрового детокса, Анна Семак вернулась в социальные сети: писательница, на которую в запрещенной сети подписано 1,9 миллионов человек, приурочила это событие к своему 43-летию. Теперь супруга главного тренера клуба «Зенит» активно ведет страницу и общается с читателями. Недавно Анна решила ввести популярную у многих блогеров рубрику «Вопрос-ответ» и честно поговорить со своей аудиторией.
Зная о том, какие у Анны и Сергея крепкие отношения (пара вместе более 20 лет!), подписчики в первую очередь задавали «семейные» вопросы: кто-то уточнял, как прожить долго вместе — на это писательница ответила весьма иронично: «Первые двадцать лет потерпеть, а потом просто делать так, как он говорит», кто-то интересовался, должна ли женщина работать, если мужчина хорошо зарабатывает — отвечая на этот вопрос, многодетная мать поделилась личным опытом, рассказав, что за время цифрового детокса поняла, что ей важно закрывать какую-то часть семейных расходов самостоятельно. Кроме того, Анна рассказала, что смогла бы простить измену, но, по ее словам, произошла бы потеря близости и доверия.
Подписчики также активно интересовались у Семак судьбой ее приемной дочери с ограниченными возможностями Татьяны. Писательница рассказала, что девочке исполнилось 18 лет, она учится, активно занимается спортом, стала «чемпионкой по танцам на коляске» (!), а летние месяцы проводит на море с няней.
Конечно, многих интересовали последствия цифрового детокса. По словам Анны, пока она отсутствовала в соцсетях, у нее была полная свобода — никто «не перепечатывал, не переворачивал» ее слова. Кроме того, призналась, что стала более спокойно реагировать на критику, а потому «амнистировала всех хейтеров» после возвращения. Также Семак добавила, что собирается в ближайшее время завести свой Telegram-канал.
Много вопросов было и о рационе питания — подписчики интересовались, что ест многодетная мать, а также ее отношением к алкоголю. Анна рассказала, что все еще не употребляет мясо и курицу, но сейчас стала изредка есть рыбу и молочные продукты — к смене рациона ее подтолкнули проблемы со здоровьем. А вот с горячительными напитками отношения не изменились — алкоголь ни она, ни Сергей не пьют.
Фото: съемку Анны Семак для «Собака.ru» провела Юлдус Бахтиозина
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