Ирина Болгар выложила первое совместное фото с Павлом Дуровым и предоставила доказательства, что он — отец ее детей

Болгар рассказала, что познакомилась с Павлом в 2012, а уже через полгода они стали жить вместе. В декабре 2013 у пары родилась дочь Лея, а затем Даниэль (в январе 2016) и Давид (в сентябре 2017). По словам девушки, Павел побывал в Петербурге после того, как узнал о появлении младшего ребенка: «Его не было в день рождения сына, он прилетел через несколько дней, почти сразу после того, как узнал, что родился сын. Без него мы бы не смогли зарегистрировать сына». Сам же предприниматель утверждает, что с 2014 года не посещал Россию.

Через год после появления Давида Ирина с детьми переехала в ОАЭ, но получить вид на жительство в стране ей не удалось, а поэтому она перебралась в Латвию, а затем обосновалась в Швейцарии, где «мать драконов», как называет себя Болгар в соцсетях, перевела на французский язык свидетельства о рождении, а также документ, подтверждающий отцовство Дурова.