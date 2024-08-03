Ирина Болгар выложила первое совместное фото с Павлом Дуровым и предоставила доказательства, что он — отец ее детей

Через несколько дней после заявления Павла Дурова о том, что у него более 100 биологических детей, Ирина Болгар, утверждавшая, что у нее были отношения с основателем Telegram и он поддерживал контакт с ней и их детьми, предоставила доказательства своим словам.
Несколько дней назад Ирина Болгар обратилась в редакцию российской версии журнала Forbes с просьбой — девушка попросила исправить информацию о количестве детей Павла Дурова: по ее словам, у предпринимателя не 2 детей (ранее было известно, что у бизнесмена есть совместные дочь и сын с сокурсницей Дарьей Бондаренко), а 5. По словам Ирины, она является матерью троих младших детей основателя Telegram.
Ирина Болгар с детьми
Болгар рассказала, что познакомилась с Павлом в 2012, а уже через полгода они стали жить вместе. В декабре 2013 у пары родилась дочь Лея, а затем Даниэль (в январе 2016) и Давид (в сентябре 2017). По словам девушки, Павел побывал в Петербурге после того, как узнал о появлении младшего ребенка: «Его не было в день рождения сына, он прилетел через несколько дней, почти сразу после того, как узнал, что родился сын. Без него мы бы не смогли зарегистрировать сына». Сам же предприниматель утверждает, что с 2014 года не посещал Россию.
Через год после появления Давида Ирина с детьми переехала в ОАЭ, но получить вид на жительство в стране ей не удалось, а поэтому она перебралась в Латвию, а затем обосновалась в Швейцарии, где «мать драконов», как называет себя Болгар в соцсетях, перевела на французский язык свидетельства о рождении, а также документ, подтверждающий отцовство Дурова.
В подтверждении своих слов петербурженка прислала в редакцию копии документов: свидетельства о рождении, признание Дурова отцовства, а также заверенные нотариусом переводы этих бумаг на двух языках — французском и английском. Кроме того, в своих соцсетях Болгар выложила совместное семейное фото, на котором запечатлены они с Павлом и дети.
Издание Forbes связалось с переводчиком из швейцарской ассоциации устных и письменных переводчиков AIT, который работал с документами Ирины Болгар и тот подтвердил, что подлинность документов не вызывает никаких сомнений: «На документах был проставлен апостиль, а его ставят только на подлинники».
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