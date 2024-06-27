Юлия Матвиенко, Ирина Оганова и Алена Мельникова: как Алина Герман отметила свой день рождения в особняке Мясникова

Дизайнер

К сожалению, со своим графиком — нон-стоп перемещения по разным уголкам мира — совершенно не успеваю видеться со своими подружками. А раньше я всегда славилась самыми классными и веселыми праздниками. Сейчас, кончено, с этим есть проблемы. Даже дни рождения как-то стихийно отмечаю. И вроде для меня это нормально, но я обожаю своих друзей, а поэтому в этот раз мне очень хотелось сделать праздник именно для них.

Мы хотели идеальную площадку: искали её очень долго и скрупулезно. По еде выбрали любимое: в садике особняка Мясникова были блюда от Juan Cantina Espanola, Crevette Bistrot и Probka. Как итог, получился домашний семейный праздник а-ля итальяно: было около 50 человек, в основном петербуржцы и те, с кем совпали графики. Если бы я звала всех своих, то праздник вышел бы в три раза больше, потому что близких людей у меня, не знаю, около 200 и даже больше по всему миру.