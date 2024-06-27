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Юлия Матвиенко, Ирина Оганова и Алена Мельникова: как Алина Герман отметила свой день рождения в особняке Мясникова

Телеведущая, звездный художник по костюмам и дизайнер Алина Герман отметила свой день рождения в кругу самых близких. Поздравить именинницу в особняк Мясникова приехали Ирина Оганова, Юлия Матвиенко, Евгения Сероусова, Алена Мельникова и другие представители истеблишмента города. Как прошли домашние посиделки а-ля итальяно в Петербурге «Собака.ru» рассказала (и показала!) сама Алина.  

Алина Герман
Архив героев
Алина Герман
Юлия Матвиенко
Архив героев
Юлия Матвиенко
Ирина Оганова
Архив героев
Ирина Оганова
Кира Турчак
Архив героев
Кира Турчак
Архив героев
Татьяна Миронова, Алена Мельникова
Архив героев
Татьяна Миронова, Алена Мельникова
Александр Игудин
Архив героев
Александр Игудин
Шорена Джинали
Архив героев
Шорена Джинали
Архив героев
Евгения Сероусова, Георгий Ростовщиков
Архив героев
Евгения Сероусова, Георгий Ростовщиков
Архив героев

Алина Герман

Дизайнер

К сожалению, со своим графиком — нон-стоп перемещения по разным уголкам мира — совершенно не успеваю видеться со своими подружками. А раньше я всегда славилась самыми классными и веселыми праздниками. Сейчас, кончено, с этим есть проблемы. Даже дни рождения как-то стихийно отмечаю. И вроде для меня это нормально, но я обожаю своих друзей, а поэтому в этот раз мне очень хотелось сделать праздник именно для них.

Мы хотели идеальную площадку: искали её очень долго и скрупулезно. По еде выбрали любимое: в садике особняка Мясникова были блюда от Juan Cantina Espanola, Crevette Bistrot и Probka. Как итог, получился домашний семейный праздник а-ля итальяно: было около 50 человек, в основном петербуржцы и те, с кем совпали графики. Если бы я звала всех своих, то праздник вышел бы в три раза больше, потому что близких людей у меня, не знаю, около 200 и даже больше по всему миру. 

Татьяна Миронова. Марианна Петрищева
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Татьяна Миронова, Марианна Петрищева
Соня Турчак
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Соня Турчак 

Настя Титова
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Настя Титова
Мария Смирнова
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Мария Смирнова
Шорена Джинали, Алина Герман
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Алина Герман, Шорена Джинали
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Марина Железнова
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Марина Железнова
Александр Глазырин и Евгения
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Александр Глазырин и Евгения 

Нина Жордания
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Нина Жордания

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Алина Герман, Татьяна Миронова, Евгения Сероусова Алена Мельникова, Юлия Матвиенко, Мария Смирнова, Ирина Оганова, Кира Турчак, Александр Игудин, Георгий Ростовщиков, Шорена Джинали, Настя Титова, Марина Железнова

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