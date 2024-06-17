Мария Червоткина впервые стала мамой

Петербургский блогер и лауреат премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» Мария Червоткина и основатель сети медиспа-отелей MAYRVEDA Роман Чичканов впервые стали родителями. Пара поделилась радостной новостью у себя в социальных сетях.
Роман Чичканов с ребенком
Пара рассказала, что у них родился мальчик, а перед родами Мария провела в стационаре около недели. Также блогер поделилась, что буквально «утонула» в добрых пожеланиях и поздравлениях. Кроме того, Червоткина поделилась милым кадром с костюмчиком новорожденного.
Напомним, Мария Червоткина и Роман Чичканов поженились в конце прошлого года. Как прошло торжество, блогер рассказала «Собака.ru».
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