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Мария Червоткина впервые стала мамой

Петербургский блогер и лауреат премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» Мария Червоткина и основатель сети медиспа-отелей MAYRVEDA Роман Чичканов впервые стали родителями. Пара поделилась радостной новостью у себя в социальных сетях.  

Роман Чичканов с ребенком
Архив героев

Роман Чичканов с ребенком 

Пара рассказала, что у них родился мальчик, а перед родами Мария провела в стационаре около недели. Также блогер поделилась, что буквально «утонула» в добрых пожеланиях и поздравлениях. Кроме того, Червоткина поделилась милым кадром с костюмчиком новорожденного. 

Архив героев

Напомним, Мария Червоткина и Роман Чичканов поженились в конце прошлого года. Как прошло торжество, блогер рассказала «Собака.ru».

Мария Червоткина. Роман Чичканов
Архив героев
Мария Червоткина, Роман Чичканов
Мария Червоткина. Роман Чичканов
Архив героев
Мария Червоткина, Роман Чичканов
Мария Червоткина. Роман Чичканов
Архив героев
Мария Червоткина, Роман Чичканов
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Люди:
Мария Червоткина

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