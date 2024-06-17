Мария Червоткина впервые стала мамой

Пара рассказала, что у них родился мальчик, а перед родами Мария провела в стационаре около недели. Также блогер поделилась, что буквально «утонула» в добрых пожеланиях и поздравлениях. Кроме того, Червоткина поделилась милым кадром с костюмчиком новорожденного.