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Мария Червоткина и Роман Чичканов ждут ребенка

Петербургский блогер и лауреат премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» Мария Червоткина и основатель сети медиспа-отелей MAYRVEDA Роман Чичканов, поженившиеся несколько месяцев назад (как это было, сама Мария рассказала «Собака.ru»), скоро станут родителями. 

Мария Червоткина
Архив героев
Мария Червоткина
Архив героев
Архив героев
Архив героев
Архив героев
Архив героев

В своих соцсетях Мария рассказала, что находится уже на восьмом месяце беременности, а также поделилась кадрами из новой фотосессии. 

Мария Червоткин

О беременности 

На YouTube пишут: «ура, теперь мы будем наблюдать образы для беременных от Мари!», а я выходит уже 8 месяцев транслирую беременную моду :)

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Люди:
Мария Червоткина

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