Мария Червоткина и Роман Чичканов ждут ребенка

Петербургский блогер и лауреат премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» Мария Червоткина и основатель сети медиспа-отелей MAYRVEDA Роман Чичканов, поженившиеся несколько месяцев назад (как это было, сама Мария рассказала «Собака.ru»), скоро станут родителями.
В своих соцсетях Мария рассказала, что находится уже на восьмом месяце беременности, а также поделилась кадрами из новой фотосессии.
Мария Червоткин
О беременности
На YouTube пишут: «ура, теперь мы будем наблюдать образы для беременных от Мари!», а я выходит уже 8 месяцев транслирую беременную моду :)
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