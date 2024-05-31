Мария Червоткина и Роман Чичканов ждут ребенка

Петербургский блогер и лауреат премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» Мария Червоткина и основатель сети медиспа-отелей MAYRVEDA Роман Чичканов, поженившиеся несколько месяцев назад (как это было, сама Мария рассказала «Собака.ru»), скоро станут родителями.