Фурор галереи из Петербурга, индийские художники и Наталья Водянова: чем героям «Собака.ru» запомнился Art Dubai 2024

В начале марта в Дубае прошла Art Dubai 2024, которая стала одним из самых громких событий в арт-мире. Герои «Собака.ru», которым удалось побывать на ярмарке, рассказали, чем им запомнилась ярмарка.
Олеся Туркина, куратор, ведущий научный сотрудник Русского музея
В какой раз вы посетили ярмарку Art Dubai? Изменилось ли что-то по сравнению с предыдущими?
Я была на ярмарке второй раз, но уже могу видеть некоторые изменения: в этом году много индийских галерей. Современное индийское искусство очень интересно развивается на протяжении последних десятилетий.
Какие секции ярмарки особенно показались интересными?
Конечно, заинтересовала секция Bawwaba. Именно там была представлена NIKA Project Space, открывшаяся ровно год назад в Дубае галерея Вероники Березиной. В своем пространстве они сделали очень интересную персональную выставку живущей в Нью-Йорке российской художницы Кати Муромцевой. Кроме того, мне запомнилась секция Art Dubai Digital, в которой была галерея 37XDUBAI. В этой секции находилась художница Саша Фролова: она перевела в диджитал формат свои перформативные произведения.
Кого из интересных персон вы встретили на ярмарке?
На ярмарке я встретила художницу Таус Махачеву. Говорят, что приезжала Айдан Салахова, но мы с ней, увы, не столкнулись. Также встретилась с Ursula Krinzinger, основательницей знаменитой галереи Krinzinger. Кроме того, увиделись с директором МАММ Ольгой Львовной Свибловой, познакомилась с художником из Ирака Mehdi Moutashar Mehdi Moutashar, на которого оказал влияние русский конструктивизм.
Кристина Березовская, основатель галереи искусств KGaller
В какой раз вы посетили ярмарку Art Dubai? Изменилось ли что-то по сравнению с предыдущими?
Мой последний визит на Art Dubai случился пять лет назад, и могу сказать, что тогда и сейчас — две большие разницы. Раньше это была локальная история, сейчас — стала в разы больше с точки зрения количества участников. Но в этот раз не было ни одной российской галереи, хотя до этого две-три присутствовали. Это было печально.
Работы каких художников вы для себя открыли на Art Dubai 2024? Кого бы вы хотели видеть в своей коллекции?
Я не воспринимаю ярмарку как место, где могу что-то приобрести для себя как для коллекционера. Это просто не мой профиль, не ориентирована на художников «глобального Юга», больше смотрю на запросы публики. Делюсь своими заметками: самый большой спрос на легкую абстрактную графику в пастели.
Какие секции ярмарки особенно показались интересными? Кто из художников глобального Юга (Индия, Китай, Бразилия, Мексика, страны Африки и Ближнего Востока) вам особенно запомнились?
Было интересно посмотреть, как проявит себя галерея Nika Project Space, основанная петербурженкой Вероникой Березиной. Много времени я провела именно в компании представителей этой институции.
Шейх Мохаммед заявил, что ОАЭ стремится создать комфортную среду для развития творческих персон. Скажите, вы видите в ОАЭ и «глобальном Юге» реальное будущее для арт-мира или это сиюминутное веяние?
Шейх Мохаммед большой молодец: ярмарка — логичное мероприятие для такого быстроразвивающегося города. И, несмотря на на некоторые «но», — вопросы к качеству подбора работ, отсутствие традиционного, например, для Базеля, дорогого шика — у неё огромный потенциал. Поэтому одни позитивные ожидания.
Вадим Навоенко, топ-менеджер, коллекционер
Работы каких художников вы для себя открыли на Art Dubai 2024? Кого бы вы хотели видеть в своей коллекции?
Ярмарку современного искусства Art Dubai я посещаю впервые. У меня не было цели прикупить что-то себе в коллекцию, скорее, хотелось оценить тенденции. Для себя отметил художников «глобального Юга», а точнее ближнего востока. Например, приглянулись две иранские художницы: Mojé Assefjah, представляемая галерей Gallery Tanit, Shohreh Mehran, выставленная Dastan Gallery.
Какие секции ярмарки особенно показались интересными?
Отмечу секцию Modern, где были работы ближневосточных, южно-азиатских и африканских авторов, обучавшихся в рамках программы культурного обмена в СССР. В их арт-высказываниях ощущалось влияние нашей культуры и традиций.
Кого из интересных персон вы встретили на ярмарке?
Сложно было не заметить Наталью Водянову, прогуливающуюся от стенда к стенду.
Скажите, вы видите в ОАЭ и «глобальном Юге» реальное будущее для арт-мира или это сиюминутное веяние?
Время покажет: если у ОАЭ есть планы развития арт-мира, они делают для этого всё возможное, то можно только пожелать им удачи.
Наталья Карасёва и Елизавета Зиновьева, соосновательницы культурного проекта bigcity.art
В какой раз вы посетили ярмарку Art Dubai? Изменилось ли что-то по сравнению с предыдущими?
На Art Dubai мы были впервые, поэтому можем сравнить ярмарку только с европейскими и российскими событиями. И тут поражает масштаб: Art Dubai охватывает огромный регион, здесь представлены галереи из Индии, ОАЭ, Турции и других стран «глобального Юга». Целый отдельный арт-мир, который почти не проявляется на европейских ярмарках.
Работы каких художников вы для себя открыли на Art Dubai 2024? Кого бы вы хотели видеть в своей коллекции?
Если бы я была куратором крупной институции, приобрела бы работу палестинской художницы Мирны Бамиех, которую представляла дубайская галерея с российскими корнями Nika Project. А для своей личной коллекции — тонкую и трагическую графическую поэму индийской художницы Mithu Sen.
Какие секции ярмарки особенно показались интересными?
Важной и интересной мне показалась секция под названием bawwaba, что в переводе с арабского обозначает «вход». Там выставлены персональные стенды художников «глобального Юга»: художники рассказывали о кастах и классовом неравенстве, вынужденной эмиграции и поиске ощущения дома.
Кто из художников глобального Юга (Индия, Китай, Бразилия, Мексика, страны Африки и Ближнего Востока) вам особенно запомнились?
Дана Авартани, саудовская художница палестинского происхождения. Её работы с одной стороны деликатные, а с другой — достаточно радикальные.
Кого из интересных персон вы встретили на ярмарке?
Общение на русском было такое интенсивное, что сложилось впечатление, что мы в Петербурге или Москве! Были рады увидеться с Олесей Туркиной, куратором из Русского музея, встретили Стивена Сакса, основателя нью-йоркской bitforms gallery. Что касается ОАЭ, то они двигаются в верном направлении: инвестируют в качественные события и проекты. Мне кажется, у Эмиратов есть все шансы в будущем стать заметной точкой на карте арт-мира.
Анна Кирикова, независимый куратор
В какой раз вы посетили ярмарку Art Dubai? Изменилось ли что-то по сравнению с предыдущими?
Я во второй раз на Art Dubai. Кажется, что в прошлом году очень ярко прозвучала секция Digital, были действительно достойные работы, много открытий. В этом году все было не так ярко.
Работы каких художников вы для себя открыли на Art Dubai 2024? Кого бы вы хотели видеть в своей коллекции?
Очень понравились работы итальянского фотографа Jacopo di Sera, представленные галерей Isabella Brancolini в разделе Digital. С удовольствием бы приобрела в коллекцию пару работ.
Какие секции ярмарки особенно показались интересными?
Bawwaba с отличной инсталляцией палестинской художницы Mirna Bamieh от Nika Project Space получилась неплохой. Достаточно сильной вышла и Modern Art под кураторством Кристины Бонин: были представлены связи художников «глобального Юга» с практикам СССР 1960-х годов. Достойная идея для расширения и показа у нас, кстати!
Кого из интересных персон вы встретили на ярмарке?
Shumon Basa, один из самых самобытных интеллектуалов современности, всегда рада видеть его в Дубае.
Шейх Мохаммед заявил, что ОАЭ стремится создать комфортную среду для развития творческих персон. Скажите, вы видите в ОАЭ и «глобальном Юге» реальное будущее для арт-мира или это сиюминутное веяние?
Точно вижу будущее. Конечно, многое нас может удивлять, но я как ценитель региона очень воодушевлена и надеюсь, что мы сможем скоро начать привозить иностранных коллег в Петербург.
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