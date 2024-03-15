Фурор галереи из Петербурга, индийские художники и Наталья Водянова: чем героям «Собака.ru» запомнился Art Dubai 2024

В какой раз вы посетили ярмарку Art Dubai? Изменилось ли что-то по сравнению с предыдущими?

Я была на ярмарке второй раз, но уже могу видеть некоторые изменения: в этом году много индийских галерей. Современное индийское искусство очень интересно развивается на протяжении последних десятилетий.

Какие секции ярмарки особенно показались интересными?

Конечно, заинтересовала секция Bawwaba. Именно там была представлена NIKA Project Space, открывшаяся ровно год назад в Дубае галерея Вероники Березиной. В своем пространстве они сделали очень интересную персональную выставку живущей в Нью-Йорке российской художницы Кати Муромцевой. Кроме того, мне запомнилась секция Art Dubai Digital, в которой была галерея 37XDUBAI. В этой секции находилась художница Саша Фролова: она перевела в диджитал формат свои перформативные произведения.

Кого из интересных персон вы встретили на ярмарке?

На ярмарке я встретила художницу Таус Махачеву. Говорят, что приезжала Айдан Салахова, но мы с ней, увы, не столкнулись. Также встретилась с Ursula Krinzinger, основательницей знаменитой галереи Krinzinger. Кроме того, увиделись с директором МАММ Ольгой Львовной Свибловой, познакомилась с художником из Ирака Mehdi Moutashar Mehdi Moutashar, на которого оказал влияние русский конструктивизм.