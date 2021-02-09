За какими брендами следить и каких петербургских художников покупать — советует коллекционер Вероника Березина

Словом, мне всегда было близки и искусство, и арт-подход. По образованию я налоговый юрист, а с открытием в Петербурге школы Masters стала ходить на курсы искусствоведения, ездить на выставки, например в Кассель на «Документа» с Дмитрием Озерковым, или отправляться на городские прогулки с Иваном Чечотом. Так понемногу я стала покупать искусство. Пока что стройной линии в моем собирании нет, выбираю, скорее, по собственному вкусу. Недавно моя коллекция пополнилась лайтбоксом Uldus. Еще я давно слежу за Асей Маракулиной, у меня много ее графических работ, и я всегда думала: «Было бы здорово, если бы эта графика превратилась в нечто объемное, в инсталляции», — так и произошло! Есть у меня сумрачный диптих Петра Швецова, но он пока не нашел отзыва в сердце моего мужа, для него он слишком тревожный что ли. Как и работы аргентинца Томаса Сарасено — я в свое время не купила его куб с пауками на Art Basel, а теперь он стоит в десять раз дороже.