За какими брендами следить и каких петербургских художников покупать — советует коллекционер Вероника Березина

Налоговый юрист по образованию Вероника Березина сначала коллекционировала редкие бренды, вроде затейливого Sacai, или нарядные сложноскроенные платья финалистки LVMH Prize Сесиль Бансен, а теперь переключилась на петербургских художников и собирает графику Аси Маракулиной и лайтбоксы Uldus — тоже очень фэшн!
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Серьги Chloe (ДЛТ), костюм Sandro, бархатная водолазка Claudie Pierlot, объект (на стене) Christophe Gaignon
Здорово, когда одежда — это не просто остромодный бренд, а все же какое-то послание, отражение твоего состояния в конкретный момент. Интересное время наступило: мы впервые не понимаем, что будет в следующем сезоне, и это заставляет искать новые формы, ресурсы, идеи. Одним из важнейших направлений считаю ответственное потребление и этичное производство: на сайте Net-a-porter, где я покупаю почти весь свой гардероб, появился отдельный раздел с sustainable-марками. Мне всегда нравились необычные нишевые бренды, что-то такое, что не носят все подряд, например, Читосе Абе, которая до оcнования Sacai работала в Comme Des Garcons, а в январе выпустила кутюрную коллаборацию с домом Jean Paul Gaultier. С удовольствием ношу пышные барочные платья Cecilie Bahnsen — даже зимой! Слежу за работами Iris van Herpen — пожалуй, из всех дизайнеров только ее оригинальное видение можно сравнить с недостижимым художником Александром Маккуином.
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Пиджак и брюки Saint Laurent, мюли By Far (все — ДЛТ), топ Maje
Словом, мне всегда было близки и искусство, и арт-подход. По образованию я налоговый юрист, а с открытием в Петербурге школы Masters стала ходить на курсы искусствоведения, ездить на выставки, например в Кассель на «Документа» с Дмитрием Озерковым, или отправляться на городские прогулки с Иваном Чечотом. Так понемногу я стала покупать искусство. Пока что стройной линии в моем собирании нет, выбираю, скорее, по собственному вкусу. Недавно моя коллекция пополнилась лайтбоксом Uldus. Еще я давно слежу за Асей Маракулиной, у меня много ее графических работ, и я всегда думала: «Было бы здорово, если бы эта графика превратилась в нечто объемное, в инсталляции», — так и произошло! Есть у меня сумрачный диптих Петра Швецова, но он пока не нашел отзыва в сердце моего мужа, для него он слишком тревожный что ли. Как и работы аргентинца Томаса Сарасено — я в свое время не купила его куб с пауками на Art Basel, а теперь он стоит в десять раз дороже.
Фото: Лиза Медунецкая
Стиль: Александра Дедюлина
Ассистент стилиста: Даниил Белый
Свет: Skypoint
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