Том Холланд постит выходы Зендеи, Кайли Дженнер приходит на показ с дочкой, Рианна осыпает комплиментами Портман: интересные моменты Недели высокой моды

Дженнифер Лопес на этой Неделе высокой моды стала настоящим fashion-марафонцем: посетила сразу три показа: Jenny from the Block сначала заглянула на шоу Schiaparelli, затем на Elie Saab и завершила свое пребывание в Париже визитом к Valentino. Выходы Джей Ло обсуждали, кажется, больше, чем новые коллекции: она появлялась в ультрамодных нарядах, которые привели в восторг ни одного fashion-обозревателя. А для прогулок по французской столице Дженнифер упорно выбирала более привычные для себя наряды: меховые шубы, солнцезащитные очки в стиле 90-х и, конечно, туфли на высочайшей платформе. Одним словом, этот любимый гламурный стиль.