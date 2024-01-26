Том Холланд постит выходы Зендеи, Кайли Дженнер приходит на показ с дочкой, Рианна осыпает комплиментами Портман: интересные моменты Недели высокой моды

В Париже закончилась Неделя высокой моды, которая запомнилась не только яркими образами звезд и моделей, но и милыми (а порой и забавными) моментами.
Том Холланд постил выходы Зендеи
Эти парижские каникулы выдались у кумира Z-поколения весьма насыщенными: Зендея успела посетить сразу два показа — в премьерный день fashion-марафона звезда заглянула на шоу Schiaparelli, а в последний — на Fendi. Первый выход актрисы с челкой оказался настолько эффектным, что ее бойфренд Том Холланд, с которым Зендая предпочитает не афишировать отношения — пара не появляется вместе на ковровых дорожках светских мероприятий — сделал сразу несколько репостов выходов любимой, превратив на время свой аккаунт в запрещенной сети в фан-страничку звезды «Эйфории».
Рианна «закомплементила» Натали Портман
Рианна и Натали Портман стали гостями кутюрного показа Dior: первая ради шоу прилетела в Париж из США, а актриса уже некоторое время после расставания с супругом, хореографом Бенжамен Мильпье, живет во Франции. Перед самим шоу двум звездам удалось перекинуться парой фраз: Натали заметила, что она в настоящем восторге от того, что делает Рири. Исполнительница же заявила Портман, что считает ее одной из самых горячих звезд Голливуда.
Такая разная Дженнифер Лопес
Дженнифер Лопес на этой Неделе высокой моды стала настоящим fashion-марафонцем: посетила сразу три показа: Jenny from the Block сначала заглянула на шоу Schiaparelli, затем на Elie Saab и завершила свое пребывание в Париже визитом к Valentino. Выходы Джей Ло обсуждали, кажется, больше, чем новые коллекции: она появлялась в ультрамодных нарядах, которые привели в восторг ни одного fashion-обозревателя. А для прогулок по французской столице Дженнифер упорно выбирала более привычные для себя наряды: меховые шубы, солнцезащитные очки в стиле 90-х и, конечно, туфли на высочайшей платформе. Одним словом, этот любимый гламурный стиль.
Кайли Дженнер с дочкой на показе Valentino
Кайли Дженнер и Сторми
Звездами в семье Кардашьян-Дженнер не становятся, ими рождаются. И если дочка Ким Норт уже вовсю ведет свои соцсети и исполняет песни с отцом, то 5-летняя дочь Кайли Сторми только начала свое восхождение на олимп славы — во время Недели высокой моды в Париже она появилась вместе с мамой в парных образах на показе Valentino, попав в объективы репортеров, дежуривших в тот вечер на Вандомской площади и вызывав умиление у всех fashion-обозревателей.
Tommy Cash хорошо закупился перед показом Maison Margiela
Заключительным показом кутюрной Недели моды стало шоу Maison Margiela. Посмотреть на новую коллекцию бренда приехала большая часть семейства Кардашьян-Дженнер — в первом ряду показа были замечены и Ким, и Кайли, и Крис. Кроме них на шоу заглянул рэпер Tommy Cash, который известен своими противоречивыми выходами и выходками. На этот раз эстонский исполнитель вышел в свет увешенный пакетами с покупками, а руки его были заняты коробками из-под обуви. Несмотря на хорошую заявку на победу в хайп-марафоне, Кардашьян-Дженнер в блестящих образах, ему все-таки перещеголять не удалось.
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