Елизавета Боярская — о Валерии Галендееве: «Совершенно непонятно, как теперь без вас!»

О Валерии Галендееве

«Не стало нашего учителя , выдающегося педагога Валерия Николаевича Галендеева. Вчера мы играли «Дядю Ваню», первый раз без Вас. Валерия Николаевича могло не быть в театре, но его голос, как камертон, всегда звучал в нас. Растерянность. Пустота. Осиротели. На сцене артисты нескольких поколений и все мы — его ученики, его дети.

Валерий Николаевич, родной! Совершенно непонятно , как теперь без Вас. Я попала под Ваше заботливое крыло в 16 лет, самые сложные первые шаги в профессии рядом с Вами, все взлеты и падения, отчаяние и радость. Вы всегда держали за руку. Вы всегда были требовательны и бескомпромиссны. Мы барахтались, отчаивались, злились, запутывались. Вы терпеливо ждали, когда мы самостоятельно нащупаем глубину, смысл, и, когда получалось, — каким каждый раз это было счастьем и великим открытием. Мы испытывали священный ужас перед Вашей строгостью и млели от Вашей нежности. Вы всегда верили в нас и гордились нашими успехами. Вы запрещали трепаться, потому что СЛОВО всегда имеет вес, силу, смысл.

Вы учили нас, глядя в текст, видеть не буквы или рифмы, а целые миры, пространства, цивилизации, мифологии, судьбы, исторические эпохи, политические потрясения, учили разгадывать послания автора, его отношение, считывать чувственность звукового образа и смаковать фонетику текста. Вы навсегда дали понять, какой серьезной, важной и сложной профессией мы занимаемся. Вы давали бесценные уроки жизни, мы сотканы из Ваших мыслей и слов. Вы всегда были и будете ориентиром: «А как бы сказал Валерий Николаевич, а что бы он подумал, как поступил». Но как у Вас, ни у кого из нас не получится, потому что нам до Вас не дотянуться, но мы всегда очень старались и будем стараться.

Спасибо Вам за любовь, терпение и силы, которые Вы тратили на каждого из нас. А нас сотни. Значит у Вас бездонное сердце и самая щедрая, добрая душа.

Спасибо Вам за все, любимый, родной! Как же хочется обнять Вас, услышать Ваш нежный, бархатный голос, услышать острую шутку. Вас нет, но Вы есть. Вы в каждом из нас и сколько хватит сил передавать Ваш свет, мы будем это делать.

Я Вас очень люблю и всегда буду помнить!

До встречи. Ваша Лизочка.