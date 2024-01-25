Валерий Галендеев родился в 1946 году в Нижнем Новгороде. Закончил Горьковское театральное училище по специальности «Артист драматического театра и кино», но уже на третьем курсе начал преподавать сценическую речь. Также параллельно с учебой и преподаванием несколько лет работал актером в Театре драмы имени Горького, где играл в спектаклях Ефима Табачникова, Леонида Белявского и Бориса Гершта. В 1965 году Галендеев окончил Горьковское театральное училище и, продолжая педагогическую деятельность, поступил на заочное отделение театроведческого факультета петербургского РГИСИ.

С 1979 года Галендеев работал педагогом-репетитором в Малом драматическом театре — Театре Европы. При его участии созданы легендарные спектакли «Дом», «Братья и сестры», «Gaudeamus», «Бесы», «Клаустрофобия», «Пьеса без названия», «Московский хор», «Жизнь и судьба», «Бесплодные усилия любви», «Повелитель мух», «Коварство и любовь», «Гамлет». Был постоянным соавтором худрука МДТ Льва Додина, выступал в качестве режиссера-ассистента его оперных постановок «Электра», «Леди Макбет Мценского уезда», «Мазепа», «Пиковая дама», «Демон» и «Саломея».

Валерий Галендеев — лауреат Государственной премии России и премии имени Станиславского. Профессор, доктор наук, а также являлся заведующим кафедрой сценической речи Российского государственного института сценических искусств. Автор книг «Учение К.С. Станиславского о сценическом слове», «Метод и школа Льва Додина», «Теория и практика сценической речи», «Не только о сценической речи» и других.

Редакция «Собака.ru» приносит соболезнования родным и близким Валерия Николаевича Галендеева.