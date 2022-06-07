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Посмотрите на фотопортрет дочери принца Гарри и Меган Маркл в честь ее первого дня рождения

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В сети появился снимок дочери принца Гарри и Меган Маркл Лилибет. Малышка запечатлена улыбающейся и сидящей на траве в день своего первого праздника рождения, когда ей исполнился один год. 

@misanharriman / Twitter

Фотопортрет дочери экс-герцога и герцогини Сассекских опубликовал в своем Twitter британский фотограф Мисан Гарриман. Снимок был сделан 4 июня — в день, когда Лилибет исполнился год. «Это была такая привилегия — отпраздновать первый день рождения Лилибет с моей и ее семьей! Радость и аквагрим вокруг ❤️🎂🎉», — поделился он. На другом снимке Лилибет запечатлена на руках у матери в компании гостей праздника. 

@misanharriman / Twitter

Дочь Лилибет — второй ребенок принца Гарри и его супруги Меган Маркл. Пара объявила о том, что ждет девочку, в 2021 году в день Святого Валентина. Первенец экс-герцога и герцогини Сассекских Арчи родился 6 мая 2019 года.

В 2020 году принц Гарри и Меган Маркл приняли решение сложить с себя полномочия старших членов королевской семьи и стать финансово независимыми от монаршего дома Соединенного Королевства. Королева Елизавета II поддержала их в желании начать «новую жизнь»

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