Посмотрите на фотопортрет дочери принца Гарри и Меган Маркл в честь ее первого дня рождения

В сети появился снимок дочери принца Гарри и Меган Маркл Лилибет. Малышка запечатлена улыбающейся и сидящей на траве в день своего первого праздника рождения, когда ей исполнился один год.
Фотопортрет дочери экс-герцога и герцогини Сассекских опубликовал в своем Twitter британский фотограф Мисан Гарриман. Снимок был сделан 4 июня — в день, когда Лилибет исполнился год. «Это была такая привилегия — отпраздновать первый день рождения Лилибет с моей и ее семьей! Радость и аквагрим вокруг ❤️🎂🎉», — поделился он. На другом снимке Лилибет запечатлена на руках у матери в компании гостей праздника.
It was such a privilege to celebrate the 1st birthday of Lilibet with my family and hers! Joy and face painting all around ❤️🎂🎉 pic.twitter.com/bg3RY6MOEu— Misan Harriman (@misanharriman) June 6, 2022
Дочь Лилибет — второй ребенок принца Гарри и его супруги Меган Маркл. Пара объявила о том, что ждет девочку, в 2021 году в день Святого Валентина. Первенец экс-герцога и герцогини Сассекских Арчи родился 6 мая 2019 года.
В 2020 году принц Гарри и Меган Маркл приняли решение сложить с себя полномочия старших членов королевской семьи и стать финансово независимыми от монаршего дома Соединенного Королевства. Королева Елизавета II поддержала их в желании начать «новую жизнь».
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