Посмотрите на фотопортрет дочери принца Гарри и Меган Маркл в честь ее первого дня рождения

Дочь Лилибет — второй ребенок принца Гарри и его супруги Меган Маркл. Пара объявила о том, что ждет девочку, в 2021 году в день Святого Валентина. Первенец экс-герцога и герцогини Сассекских Арчи родился 6 мая 2019 года.

В 2020 году принц Гарри и Меган Маркл приняли решение сложить с себя полномочия старших членов королевской семьи и стать финансово независимыми от монаршего дома Соединенного Королевства. Королева Елизавета II поддержала их в желании начать «новую жизнь».