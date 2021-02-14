Официально: принц Гарри и Меган Маркл ждут второго ребенка

Напомним, год назад принц Гарри и Меган Маркл приняли решение сложить с себя полномочия старших членов королевской семьи и стать финансово независимыми от монаршего дома Соединенного Королевства 8 января. Они заявили, что больше не будут представлять королевскую семью на официальных мероприятиях, но при этом продолжат поддерживать королеву и «выполнять долг перед Королевой и Содружеством».



Позднее Елизавета II поддержала принца Гарри и его супругу в желании начать «новую жизнь». По заявлению королевы, которое публикует Букингемский дворец, они «ясно дали понять», что хотят быть независимыми от государственных средств.