Официально: принц Гарри и Меган Маркл ждут второго ребенка

В День Святого Валентина, 14 февраля, стало известно о том, что принц Гарри и его супруга Меган Маркл ждут второго ребенка. Об этом заявил официальный представитель пары.
«Мы можем подтвердить, что Арчи скоро станет старшим братом. Герцог и герцогиня Сассекские очень рады тому, что вскоре у них появится второй ребенок», — говорится в заявлении.
Напомним, год назад принц Гарри и Меган Маркл приняли решение сложить с себя полномочия старших членов королевской семьи и стать финансово независимыми от монаршего дома Соединенного Королевства 8 января. Они заявили, что больше не будут представлять королевскую семью на официальных мероприятиях, но при этом продолжат поддерживать королеву и «выполнять долг перед Королевой и Содружеством».
Позднее Елизавета II поддержала принца Гарри и его супругу в желании начать «новую жизнь». По заявлению королевы, которое публикует Букингемский дворец, они «ясно дали понять», что хотят быть независимыми от государственных средств.
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